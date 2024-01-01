Харків’яни за проїзд у громадському транспорті не платитимуть й надалі

Саме таку новину підтвердив місцевим журналістам мер Харкова Ігор Терехов. В інтерв’ю каналу "Обєктив" він заявив, що попри скасування податків для бізнесу, які наповнюють бюджет міста, проїзд у транспорті Харкова залишатиметься безплатним.

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Нагадаємо, пасажири їздять у Харкові безплатно з травня 2022 року. Якщо точніше, то 16 травня виповниться два роки як наземний комунальний транспорт частково відновив роботу. У цей день (див. відео нижче) 14 тролейбусів та 68 автобусів вийшли на маршрути без кондукторів та електронних систем оплати – проїзд безплатний.

Ще через кілька днів (24 травня 2022 року) відновив роботу харківський метрополітен. Його валідатори на вході до станцій також перейшли в пасивний режим, а турнікети з того часу стали відкритими.

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При цьому варто сказати, що частину наземного рухомого парку Харків безповоротно втратив (див. відео нижче) від численних ракетно-бомбових ударів загарбників. А станції метро з перонами та вагонами потягів підземки стали тимчасовим укриттям для жителів міста.

"Ми прийняли на сесії міської ради важливе рішення для всього бізнесу Харкова. Практично скасували всі податки, які ми отримуємо до міського бюджету. Це, перш за все, земельний податок, це податок на нерухомість і для четвертої групи це податок на доходи", – зазначив Терехов з уточненням про роботу комунального громадського транспорту на безоплатній основі для всіх прошарків населення.

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Повідомляється, що на фінансування витрат по цій статті на 2024 рік закладено майже 1,2 мільярда гривень. У порівнянні з минулим роком ці видатки зросли на 60 мільйонів гривень.