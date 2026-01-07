Чому грошей на новенькі пікапи для рятувальників не шкода

Не сьогодні-завтра позашляхові машини оперативних служб будуть включені у графік чергування. Ними в зону лиха поїдуть експерти, піротехніки, кінологи, водолази та інші фахівці рятівних загонів.

За повідомленням ДСНС у Харківській області, транспортні засоби значно підвищать мобільність рятувальників і дозволять оперативно прибувати на місця подій, ефективно реагувати на надзвичайні ситуації. Окрім того, офіцери зможуть активніше проводити профілактичну роботу з населенням, а при надзвичайних подіях у зоні своєї відповідальності координувати на місцях дії пожежно-рятувальних екіпажів.

Пікапи JAC з екстрімом на "ти"

На відео та фото вгадуються 4-дверні пікапи JAC T6 класу К4. Китайський виробник готував їх для мисливців, рибалок, єгерських служб, енергетиків та зв'язківців. Однак українські реалії показали, що ця китайська модель з колісною формулою 4х4 (2H / 4H / 4L) дуже добре адаптована для потреб військових, рятувальників та інших екстренних служб.

Дворядний салон на п'ять місць (2+3) доволі просторий для екіпажу навіть у повній зимовій уніформі. Окрім того, у відкритому кузові (внутрішній розмір 1 520 х 1 520 х 470) він може везти до 1 тони вантажу.

Нові пікапи відправилися в підрозділи служб порятунку шести районів області. Фото: ДСНС Харківщини

Однак така вантажність вказана лише по паспорту, насправді виробник заклав певний запас міцності, але в разі нагальної потреби пікап витримає й на один-два центнери більше. Щоправда, на постійній основі це робити не рекомендується.

Потужний, тихий і… слухняний

В моторній ніші автомобіля екологічного формату Євро-5 стоїть 140-сильний дизельний двигун JAC HFC4DB2-1D1 (макс. крутний момент 320 / 1600-2600 Нм), що працює в союзі 6-ступеневою механічною коробкою передач (6 +1).

Тут повний пакет систем допомоги водієві плюс чутливий круїз-контроль, електродзеркала і, що важливо у прифронтових умовах, шумоізоляційна прокладка капота.

Де працюватимуть пікапи

За словами начальника обласної адміністрації Олега Синьогубова, спеціалізований транспорт отримали підрозділи громад Куп'янського, Чугуївського, Берестинського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів.

Такий транспортний додаток в автопарки ДСНС стовідсотково виправданий: рятувальники працюють у посиленому цілодобовому режимі, ризикуючи власним життям. Вони ліквідовують наслідки обстрілів, рятують людей з-під завалів, яасто ще до під'їзду медиків надають першу допомогу пораненим.