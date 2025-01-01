Які пікапи й машини розмінування прифронтова Харківщина відправила на передову

День тому автопарк 633-го окремого зенітно-кулеметного батальйону поповнили вісім пікапів Toyota Hilux. Про цю машину редакція Авто24 писала неодноразово, повторюватися не будемо, але цитату з допису голови Харківської обласної адміністрації Олега Синьогубова наведемо:

"Звитяга бійців цього підрозділу – це десятки знищених повітряних цілей та захист мирних громад Харківщини. Допомагаємо підвищити їхню мобільність, щоб наші захисники були максимально забезпечені технікою", – уточнив очільник області.

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Фото: Харківська ОВА

А за п’ять днів до цього іншим пакетом допомоги до бойових підрозділів спрямовано 15 машин типу pick up. Пікапи різних марок, в основному Toyota Hilux та Mitsubishi L200, поповнили фронтові автопарки загонів Сухопутних військ, Головного управління розвідки, Сил безпілотних систем та Національної гвардії України.

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Техніка не нова, купувалася в країнах Європи. Однак у машин добротний технічний стан. Єдиний мінус – усі передані машини відправлено у війська в оригінальному заводському фарбуванні, але бійці на це не звертають увагу – при потребі нанесуть на кузов будь-яку камуфляжну ліврею.

До цього траншу долучилися уряд Литви, Благодійний фонд "Коло", доброчинці Віктор й Олена Кривенки, Андрій Брегін, Владислав Новицький.

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За день перед цим відбулася передача вкрай необхідних на фронті мінімашин розмінування ціпкового типу. Їх нашим бійцям допомогли запускати в роботу чеські та словацькі спеціалісти, причетні до виробництва цієї техніки.

Фото: Харківська ОВА

Особливість цих дистанційно керованих машин в тому, що вони акумуляторні. До цього подібне електричне виконання техніки такого призначення в постачаннях саперно-інженерних та рятувальних підрозділів не зустрічалося.

Де такі машини працюватимуть:

92-га окрема штурмова бригада;

спецпідрозділ "Kraken";

бригада НГУ "Спартанс";

бригада НГУ "Скіф";

бригада НГУ "Хартія".

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Попри невеличкі розміри, ці дистанційно керовані машини можуть працювати до 8 годин майже беззвучно. Вони мають повний захист від уламків.

До речі, на ФБ-сторінці П'ятої Слобожанської бригади "Скіф" уже з'явилися фоторепортаж та відео про цю знакову для підрозділу подію (див. відео внизу) з деякими деталями появи цих машин в Україні.