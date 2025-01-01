Какие пикапы и машины разминирования прифронтовая Харьковщина отправила на передовую

День назад автопарк 633-го отдельного зенитно-пулеметного батальона пополнили восемь пикапов Toyota Hilux. Об этой машине редакция Авто24 писала неоднократно, повторяться не будем, но цитату из сообщения председателя Харьковской областной администрации Олега Синегубова приведем:

"Доблесть бойцов этого подразделения – это десятки уничтоженных воздушных целей и защита мирных громад Харьковщины. Помогаем повысить их мобильность, чтобы наши защитники были максимально обеспечены техникой", – уточнил глава области.

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Фото: Харьковская ОГА

А за пять дней до этого другим пакетом помощи в боевые подразделения направлено 15 машин типа pick up. Пикапы различных марок, в основном Toyota Hilux и Mitsubishi L200, пополнили фронтовые автопарки отрядов Сухопутных войск, Главного управления разведки, Сил беспилотных систем и Национальной гвардии Украины.

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Техника не новая, покупалась в странах Европы. Однако у машин добротное техническое состояние. Единственный минус – все переданные машины отправлены в войска в оригинальной заводской покраске, но бойцы на это не обращают внимание – при необходимости нанесут на кузов любую камуфляжную ливрею.

К этому траншу присоединились правительство Литвы, Благотворительный фонд "Коло", благотворители Виктор и Елена Кривенко, Андрей Брегин, Владислав Новицкий.

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За день до этого состоялась передача крайне необходимых на фронте машин разминирования цепного типа рабочего органа. Их нашим бойцам помогли запускать в работу чешские и словацкие специалисты, причастны к производству этой техники.

Фото: Харьковская ОВА

Особенность этих дистанционно управляемых машин в том, что они аккумуляторные. До этого подобное электрическое исполнение техники такого назначения в поставках саперно-инженерных и спасательных подразделений не встречалось.

Где такие машины будут работать:

92-я отдельная штурмовая бригада;

спецподразделение "Kraken";

бригада НГУ "Спартанс";

бригада НГУ "Скиф";

бригада НГУ "Хартия".

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Несмотря на небольшие размеры, эти дистанционно управляемые машины могут работать до 8 часов почти беззвучно. Они имеют полную защиту от обломков.

Кстати, на ФБ-странице Пятой Слобожанской бригады "Скиф" уже появились фоторепортаж и видео об этом знаковом для подразделения событии (см. видео внизу) с некоторыми деталями появления этих машин в Украине.