Какие пикапы и машины разминирования прифронтовая Харьковщина отправила на передовую

ФОТО: Харьковская ОВА|
Мобильные отряды ПВО получили новенькие пикапы Toyota Hilux
День назад автопарк 633-го отдельного зенитно-пулеметного батальона пополнили восемь пикапов Toyota Hilux. Об этой машине редакция Авто24 писала неоднократно, повторяться не будем, но цитату из сообщения председателя Харьковской областной администрации Олега Синегубова приведем:
"Доблесть бойцов этого подразделения – это десятки уничтоженных воздушных целей и защита мирных громад Харьковщины. Помогаем повысить их мобильность, чтобы наши защитники были максимально обеспечены техникой", – уточнил глава области.
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Фото: Харьковская ОГА
А за пять дней до этого другим пакетом помощи в боевые подразделения направлено 15 машин типа pick up. Пикапы различных марок, в основном Toyota Hilux и Mitsubishi L200, пополнили фронтовые автопарки отрядов Сухопутных войск, Главного управления разведки, Сил беспилотных систем и Национальной гвардии Украины.
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Техника не новая, покупалась в странах Европы. Однако у машин добротное техническое состояние. Единственный минус – все переданные машины отправлены в войска в оригинальной заводской покраске, но бойцы на это не обращают внимание – при необходимости нанесут на кузов любую камуфляжную ливрею.
К этому траншу присоединились правительство Литвы, Благотворительный фонд "Коло", благотворители Виктор и Елена Кривенко, Андрей Брегин, Владислав Новицкий.
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За день до этого состоялась передача крайне необходимых на фронте машин разминирования цепного типа рабочего органа. Их нашим бойцам помогли запускать в работу чешские и словацкие специалисты, причастны к производству этой техники.
Фото: Харьковская ОВА
Особенность этих дистанционно управляемых машин в том, что они аккумуляторные. До этого подобное электрическое исполнение техники такого назначения в поставках саперно-инженерных и спасательных подразделений не встречалось.
Где такие машины будут работать:
- 92-я отдельная штурмовая бригада;
- спецподразделение "Kraken";
- бригада НГУ "Спартанс";
- бригада НГУ "Скиф";
- бригада НГУ "Хартия".
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Несмотря на небольшие размеры, эти дистанционно управляемые машины могут работать до 8 часов почти беззвучно. Они имеют полную защиту от обломков.
Кстати, на ФБ-странице Пятой Слобожанской бригады "Скиф" уже появились фоторепортаж и видео об этом знаковом для подразделения событии (см. видео внизу) с некоторыми деталями появления этих машин в Украине.