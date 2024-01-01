Почему хорватские танки и БМП пошли в Украину через Германию

Предположение об украинском назначении транспортируемых по железной дороге боевых машин прозвучало от экспертов Defence 24. Резон в том есть, поскольку для Германии те танки не нужны, как и для Словакии или Австрии, по территории которых шел поезд с этим грузом.

Основанием для прогноза такого количества бронетехники стал размещенный видеосюжет на странице X (в прошлом Twitter). Эксперты специализированного издания высказали лишь предположение о вероятной транспортировке по железной дороге хорватских танков М-84 в Германию, которые затем будут отправлены в Украину. И это близко к истине.

Читайте также Хорватский суперкар Rimac выпущен ограниченным тиражом за 2,5 миллиона долларов

Поскольку из Хорватии есть прямой путь через Будапешт в Украину, то прокладывать маршрут кружным путем через Германию было бы нецелесообразно – логистика затратная. Очевидно речь все-таки идет о ремонте, техническом обслуживании танков с последующей передачей Киеву.

Как помните, в октябре прошлого года Хорватия объявила об отправке в Украину 30 БМП М-80А и 30 основных боевых танков М-84А/А4 вместе с боеприпасами и запчастями в обмен на их включение в расчет за закупку 50 немецких танков Leopard 2A8.

В общем идея отправить в Киев упомянутый югославский вариант Т-72 существует с февраля 2023 года, когда также речь шла о замене их на упомянутую немецкую машину.

Из видеосюжета трудно установить, были ли эти машины ранее отремонтированы хорватами и в каком именно состоянии они сейчас. Это могут быть как немодернизированные М-84/84А, так и модернизированные М-84А4. За весь пакет хорваты хотят получить эквивалент 144,8 млн евро.

Читайте также Роботизированный агрегат по разминированию DOK-ING направляется в Украину

На второй записи видно железнодорожный поезд, который якобы направляется в Украину. На этот раз речь идет о снятых с вооружения БМП М-80А, которые в хорватской армии заменяют на полученные M2A2 ODS Bradley из США. Ранее Украина получила 38 машин этого типа от Словении.

ББП М-80 - гусеничная боевая машина пехоты югославского производства. Ее компоновка очень похожа на советскую/российскую БМП-1. Правда, по сравнению с советским образцами эта машина имеет более высокий потолок.