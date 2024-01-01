Чому хорватські танки та БМП пішли в Україну через Німеччину

Припущення про українське призначення транспортованих залізницею бойових машин прозвучало від експертів Defence 24. Резон в тому є, оскільки для Німеччини ті танки не потрібні, як і для Словаччини чи Австрії, територію яких прямував потяг з цим вантажем.

Підставою для прогнозу такої кількості бронетехніки став розміщений відеосюжет на сторінці X (у минулому Twitter). Експерти спеціалізованого видання висловили лише припущення про ймовірне транспортування залізницею хорватських танків М-84 до Німеччини, які потім будуть відправлені в Україну. І це близько до істини.

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Оскільки з Хорватії є прямий шлях через Будапешт до України, то прокладати маршрут кружним шляхом через Німеччину було б недоцільно – логістика затратна. Вочевидь мова все-таки йде про ремонт, технічне обслуговування танків з наступною передачею Києву.

Як пригадуєте, у жовтні минулого року Хорватія оголосила про відправку в Україну 30 БМП М-80А та 30 основних бойових танків М-84А/А4 разом із боєприпасами та запчастинами в обмін на їх включення до розрахунку за закупівлю 50 німецьких танків Leopard 2A8.

Загалом ідея відправити до Києва згаданий югославський варіант Т-72 існує з лютого 2023 року, коли також йшлося про заміну їх на згадану німецькі машини.

З відеосюжету важко встановити, чи були ці машини раніше відремонтовані хорватами і якому саме стані вони зараз. Це можуть бути як немодернізовані М-84/84А, так і модернізовані М-84А4. За весь пакет хорвати хочуть отримати еквівалент 144,8 млн євро.

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На другому записі видно залізничний потяг, який нібито прямує до України. В цьому випадку йдеться про зняті з озброєння БМП М-80А, які в хорватській армії замінюють на отримані M2A2 ODS Bradley з США. Раніше Україна отримала 38 машин цього типу від Словенії.

БВП М-80 - гусенична бойова машина піхоти югославського виробництва. Її компонування дуже схоже на радянську/російську БМП-1. Щоправда, у порівнянні з радянським зразками ця машина має вищу стелю.