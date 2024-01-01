Хорватський суперкар Rimac випущено обмеженим тиражем за 2,5 мільйони доларів

Буде виготовлено лише дев’ять екземплярів ексклюзивного повністю електричного гіперкара 15th Anniversary Edition Nevera вартістю 2 350 000 євро (2,54 мільйона доларів) кожен.

Деталі оздоблені новим відтінком міді, вперше на Nevera з’явилася матова фарба. Кожна з дев’яти авто Rimac матиме ексклюзивні двоколірні легкосплавні диски, емблеми з нагоди 15-ї річниці та унікальний дизайн хорватського автовиробника вздовж BEV, що імітує з’єднання друкованої плати.

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"15th Anniversary Edition Nevera знаменує наш прогрес. Насолоджуючись тим, наскільки далеко ми зайшли, від гаража до глобального, до оцінки в 2 мільярди євро; від переобладнаного BMW 3-ї серії до найшвидшого у світі серійного автомобіля та від виробника гіперкарів до постачальника технологій Tier 1 EV та піонерів накопичувачів енергії. Усе досягнуто в країні, де все це звучало б як наукова фантастика на момент заснування компанії", – говорить засновник і гендиректор Per Rimac Group Мате Римак.

Інтер’єр ювілейного новачка оснащений анодованим мідним розподільним пристроєм і поверхнями, пофарбованими мідним фарбою, які відповідають екстер’єру, а також написами «один із дев’яти» та «2009-2024» на підлокітниках.

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Ці дев’ять щасливих покупців можуть вибирати між "сміливим чорним" або "чисто білим" покриттям всередині. Сидіння оздоблені мідною шкірою, а на підголівниках вибито «15».

За 2,54 мільйона доларів клієнти Rimac Anniversary Edition також отримають індивідуальний багаж, який пасуватиме до обраного інтер’єру.

Перший з дев’яти ексклюзивних Nevera дебютує на цьогорічному Гудвудському фестивалі швидкості, який відбудеться у Великобританії 11-14 липня. Rimac має намір взяти новою Anniversary Edition Nevera ту ж висоту, де Nevera Time Attack Edition встановила рекорд для серійного автомобіля у 2023 році з часом 49,32 секунди.

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Класичним ключем до швидкості Nevera є передова система акумулятора, трансмісія та програмне забезпечення, розроблене власними силами Rimac Group. Передня і задня силові агрегати, кожен з яких складається з двох окремих двигунів, подають потужність на кожне колесо окремо. Ззаду подвійний інвертор потужністю 1 МВт забезпечує 900 Нм і 450 кВт на двигун, тоді як повністю спеціальна передня трансмісія розроблена для забезпечення оптимальної потужності та контролю.

Усі системи контролюються складною мережею власно розроблених електронних блоків керування, які працюють у поєднанні з суперкомп’ютером на базі NVIDIA Pegasus, щоб обчислювати та надсилати вихідні дані чотирьом системам трансмісії 100 разів на секунду.

Фото: Rimac