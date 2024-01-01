Хорватский суперкар Rimac выпущен ограниченным тиражом за 2,5 миллиона долларов

Будет изготовлено всего девять экземпляров эксклюзивного полностью электрического гиперкара 15th Anniversary Edition Nevera стоимостью 2 350 000 евро (2,54 миллиона долларов) каждый.

В первой сборке, как видно на фото, детали отделаны новым оттенком меди, впервые на Nevera появилась матовая краска. Каждая из девяти сборок Rimac будет иметь эксклюзивные двухцветные легкосплавные диски, эмблемы по случаю 15-й годовщины и уникальный дизайн хорватского автопроизводителя вдоль BEV, имитирующий соединение печатной платы.

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"15th Anniversary Edition Nevera знаменует наш прогресс. Наслаждаясь тем, насколько далеко мы зашли, от гаража до глобального, до оценки в 2 миллиарда евро; от переоборудованного BMW 3-й серии до самого быстрого в мире серийного автомобиля и от производителя гиперкаров до поставщика технологий Tier 1 EV и пионеров накопителей энергии. Все достигнуто в стране, где все это звучало бы как научная фантастика на момент основания компании", - говорит основатель и гендиректор Per Rimac Group Мате Римак.

Интерьер юбилейного новичка оснащен анодированным медным распределительным устройством и поверхностями, окрашенными медной краской, которые соответствуют экстерьеру, а также надписями "один из девяти" и "2009-2024" на подлокотниках.

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Эти девять счастливых покупателей могут выбирать между "смелым черным" или "чисто белым" покрытием внутри. Сиденья отделаны медной кожей, а на подголовниках выбито "15".

За 2,54 миллиона долларов клиенты Rimac Anniversary Edition также получат индивидуальный багаж, подходящий к выбранному интерьеру. Какая сделка.

Первый из девяти эксклюзивных Nevera дебютирует на нынешнем Гудвудском фестивале скорости, который состоится в Великобритании 11-14 июля. Rimac намерен взять новой Anniversary Edition Nevera ту же высоту, где Nevera Time Attack Edition установила рекорд для серийного автомобиля в 2023 году со временем 49,32 секунды.

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Классическим ключом к скорости Nevera является передовая система аккумулятора, трансмиссия и программное обеспечение, разработанное собственными силами Rimac Group. Передняя и задняя силовые агрегаты, каждый из которых состоит из двух отдельных двигателей, подают мощность на каждое колесо отдельно. Сзади двойной инвертор мощностью 1 МВт обеспечивает 900 Нм и 450 кВт на двигатель, тогда как полностью специальная передняя трансмиссия разработана для обеспечения оптимальной мощности и контроля.

Все системы контролируются сложной сетью собственно разработанных электронных блоков управления, которые работают в сочетании с суперкомпьютером на базе NVIDIA Pegasus, чтобы вычислять и отправлять выходные данные четырем системам трансмиссии 100 раз в секунду.

Фото: Rimac