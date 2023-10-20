После нескольких дней пребывания гиперкара Rimac Nevera на выставках и престижных элитных показах в разных странах поклонники роскоши продолжают смаковать удивительными характеристиками и интересными подробностями автомобиля.

Nevera стал не просто аккумуляторным гиперкаром, но и возглавил мировой рейтинг электротяговой производительности.

Он выдает на-гора 1914 л.с. и 2360 Нм. Быстрый настолько, что представить трудно: разгон до скорости 60 миль/час (96,5 км/ч) набирает за каких-то 1,85 секунды. Однако такая динамика доступна не всем: модель принадлежит к ограниченной партии машин, тираж которой не превышает 150 экземпляров.

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На разгон от 0 до 100 миль/час, что в наших единицах измерения будет 160,9 км/ч, этот автомобиль потратит всего 4,3 секунды.

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В прошлом месяце Nevera демонстрировалась в Польше, Японии и Германии. До этого показы были в США, Бельгии.

До сих пор не утихают разговоры среди поклонников роскоши от участия Rimac Nevera в Salon Privé в Великобритании, где гиперкар занял ведущее место на лужайке перед историческим дворцом Бленхейм в Оксфордшире. Там, как можно дальше от толпы, проходила элитная вечеринка показа роскоши в сегменте изысканных автомобилей, эксклюзивных ювелирных украшений, кожаных изделий ручной работы и высококачественных часов. Nevera произвела фурор.

Как отмечает основатель и генеральный директор Rimac Group Мате Римак, изготовленный в Хорватии гиперкар имеет 6960-элементную батарею мощностью 120 кВт/ч, производящую 1914 л.с. и 2360 Нм крутящего момента.

Жесткость на кручение кузова составляет примерно 70 кН на градус, что соответствует уровню гоночных автомобилей. Такой потенциал позволяет развивать максимальную скорость 412 км/ч.

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"У нас есть несколько предварительно определенных режимов, они изменяют распределение крутящего момента спереди и сзади, изменяют амортизацию, активную аэродинамику, ощущение руля и реакцию на газ, так что много мелочей, которые водитель действительно может почувствовать. В режиме Range, который дает четыре сотни миль, крутящий момент задних двигателей серьезно ограничен, а передним разрешено развивать столько, сколько они могут, поэтому чаще всего Nevera является переднеприводным купе". – рассказывает главный инженер компании Rimac Матия Ренич.

Батарея размещена в монокок из углеволокна, "крупнейшем в отрасли", с алюминиевыми компонентами подвески, установленными непосредственно на нем, а не на подрамниках. Таким образом, аккумулятор Н-образной формы практически лежит под и перед ногами в центральном туннеле и брандмауэре, то есть за сиденьями.

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Полноприводный автомобиль оснащен весом 2150 кг и запасом хода в экономическом режиме 547 километров не из дешевых. На вышеуказанном показе для элитной британской публики Salon Privé стоял ценник £2 400 000, то есть 2 755 132 евро. В гривнах это выглядит как 110 миллионов.

"Rimac Group теперь состоит из двух компаний: у нас есть Bugatti Rimac, которая производит гиперкары как для Bugatti, так и для Rimac, и у нас есть поставщик первого уровня, есть Rimac Technology, поставляющий компоненты для электромобилей в отрасли", – уточнила родословная бренда упомянутая выше Матия Ренич.

Фото/Видео: Rimac