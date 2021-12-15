Пока что это лишь визуализация, а история небольшой частной фирмы показывает, что настоящий автомобиль вряд ли появится скоро.

В эпоху электромобильных стартапов, которые появляются из ниоткуда с грандиозными идеями и планами, но не всегда выполняют обещанное, компания с двадцатилетней историей и ее заявления вызывают больше доверия. Но это не значит, что на пути к воплощению концепта в жизнь не будет задержек.

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В последние годы мы видели много хороших визуализаций, макетов и даже полномасштабных концептов суперкаров, гиперкаров и даже ультракаров. Можно вспомнить другую британскую компанию Viritech, которая анонсировала на 2023 год водородный гиперкар Apricale. Немецкий гиперкар Elektron Quasar обещает 2300 сил мощности и молниеносную динамику. Тоже в 2023 году. Чуть раньше – уже в 2022 году, должна воплотиться в форме полномасштабного прототипа 1000-сильный электрический гиперкар Azani от индийского стартапа Mean Metal Motors. А заказчики китайского водородного гиперкара Hyperion XP-1 в следующем году уже должны начать получать свои машины. Китайский Farnova Othello обещает динамику уровня самого быстрого электрического гиперкара планеты, который был выпущен мелкой серией – Aspark Owl.

Компания Arash, основанная в 1999 году бизнесменом по имени Араш Форбо, свой первый автомобиль – Farboud GT, выпустила лишь в 2006 году. Его производство продолжалось до 2011 года, когда на смену ему пришел AF10, который выпускается и по сей день, вместе с третьей серийной моделью марки – более простым и доступным спорткаром AF8. Флагманский Arash AF10 оснащен 6,2-литровым V8 с наддувом и четырьмя электромоторами, силовая установка обеспечивает производительность в 2080 л. с. Теперь же нишевый автопроизводитель Arash отправляется в мир электрических гиперкаров и анонсировал будущую модель под названием AFX. Никаких сроков не объявлено.

На данном этапе известно очень мало деталей об автомобиле, кроме того факта, что он будет полностью электрическим и будет играть в классе гиперкаров. Таким образом, он, вероятно, будет конкурировать с такими серийными моделями, как Lotus Evija, Rimac Nevera и Pininfarina Battista.

Опубликованные изображения автомобиля показывают традиционные пропорции гиперкара. В передней части Arash AFK имеется очень компактный капот с большим вентиляционным отверстием, помогающим в аэродинамике. Также привлекают внимание акцентированные колесные арки. Другие ключевые элементы дизайна включают отсутствие традиционных внешних зеркал, массивный “плавник”, который тянется через крышу и крышку моторного отсека, как у гибридного гиперкара Mercedes-AMG One, что также задерживается с выходом.

“Араш” также опубликовал эскиз салона автомобиля. Похоже, он имеет сиденья, которые встроены непосредственно в монокок, а также полую приборную панель, напоминающую Lamborghini Sesto Elemento. Мы также можем увидеть два маленьких экрана, которые заменят зеркала, и компактную панель приборов на колонке руля.

Фото: визуальный концепт электрического гиперкара Arash AFX / Arash