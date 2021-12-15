Поки що це лиш візуалізація, а історія невеличкої приватної фірми показує, що справжній автомобіль навряд чи з'явиться скоро.

В епоху електромобільних стартапів, які з’являються з нізвідки з грандіозними ідеями та планами, але не завжди виконують обіцяне, компанія з двадцятирічною історією і її заяви викликають більше довіри. Та це не означає, що на шляху до втілення концепту в життя не буде затримок.

Також цікаво: Логотипи автомобілів у 2021 році: нові бренди та зміни у старих

Останніми роками ми бачили чимало гарних візуалізацій, макетів та навіть повномасштабних концептів суперкарів, гіперкарів і навіть ультракарів. Можна пригадати іншу британську компанію Viritech, яка анонсувала на 2023 рік водневий гіперкар Apricale. Німецький гіперкар Elektron Quasar обіцяє 2300 сил потужності та блискавичну динаміку. Теж у 2023 році. Трохи раніше – вже у 2022 році, має втілитись у формі повномасштабного прототипу 1000-сильний електричний гіперкар Azani від індійського стартапу Mean Metal Motors. А замовники китайського водневого гіперкара Hyperion XP-1 наступного року вже мають почати отримувати свої машини. Китайський Farnova Othello обіцяє динаміку рівня найшвидшого електричного гіперкара планети, який був випущений дрібною серією – Aspark Owl.

Компанія Arash, заснована у 1999 році бізнесменом на ім’я Араш Форбо, свій перший автомобіль – Farboud GT, випустила лише у 2006 році. Його виробництво тривало до 2011 року, коли на зміну йому прийшов AF10, який випускається і донині, разом з третьою серійною моделлю марки – простішим і доступнішим спорткаром AF8. Флагманський Arash AF10 оснащений 6,2-літровим V8 з наддувом і чотирма електромоторами, силова установка забезпечує продуктивність у 2080 к.с. Тепер же нішевий автовиробник Arash вирушає у світ електричних гіперкарів і анонсував майбутню модель під назвою AFX. Жодних термінів не оголошено.

На даному етапі відомо дуже мало деталей про автомобіль, крім того факту, що він буде повністю електричним та гратиме у класі гіперкарів. Таким чином, він, ймовірно, буде конкурувати з такими серійними моделями, як Lotus Evija, Rimac Nevera та Pininfarina Battista.

Опубліковані зображення автомобіля показують традиційні пропорції гіперкара. У передній частині Arash AFK є дуже компактний капот з великим вентиляційним отвором, що допомагає в аеродинаміці. Також привертають увагу акцентовані колісні арки. Інші ключові елементи дизайну включають відсутність традиційних зовнішніх дзеркал, масивний “плавець”, який тягнеться через дах і кришку моторного відсіку, як у гібридного гіперкара Mercedes-AMG One, що також затримується з виходом.

“Араш” також опублікував ескіз салону автомобіля. Схоже, він має сидіння, які вбудовані безпосередньо в монокок, а також порожнисту приладову панель, що нагадує Lamborghini Sesto Elemento. Ми також можемо побачити два маленьких екрани, які замінять дзеркала, і компактну панель приладів на колонці керма.

Фото: візуальний концепт електричного гіперкара Arash AFX / Arash