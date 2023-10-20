Після кількаденного перебування гіперкара Rimac Nevera на виставках та престижних елітних показах у різних країнах шанувальники розкоші продовжують смакувати дивовижними характеристиками й доволі цікавими подробицями автомобіля.

Nevera нині став не просто акумуляторним гіперкаром, але й очолив світовий рейтинг електротягової продуктивності.

Він видає на-гора 1914 к.с. і 2360 Нм. Прудкий настільки, що уявити важко: розгін до швидкості 60 миль/год (96,5 км/год.) набирає за якихось 1,85 секунди. Однак така динаміка доступна не всім: модель належить до обмеженої партії машин, тираж якої не перевищує 150 автопримірників.

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На розгін від 0 до 100 миль/год, що в наших одиницях виміру буде 160,9 км/год, цей автомобіль витратить лише 4,3 секунди.

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Минулого місяця Nevera демонструвалася в Польщі, Японії та Німеччині. Перед цим покази були у США, Бельгії.

Ще й досі не вщухають розмови з-поміж шанувальників розкоші від участі Rimac Nevera в Salon Privé в Великій Британії, де гіперкар зайняв чільне місце на галявині перед історичним палацом Бленхейм в Оксфордширі. Там якомога далі від натовпу проходила елітна вечірка показу розкоші в сегменті вишуканих автомобілів, ексклюзивних ювелірних прикрас, шкіряних виробів ручної роботи та високоякісних годинників. Nevera викликала фурор.

Як зазначає засновник і генеральний директор Rimac Group Мате Римак, виготовлений у Хорватії гіперкар має 6960-елементну батарею потужністю 120 кВт/год, що виробляє 1914 к.с. і 2360 Нм крутного моменту.

Жорсткість на кручення кузова становить приблизно 70 кН на градус, що відповідає рівню перегонових автомобілів. Такий потенціал дозволяє розвивати максимальну швидкість 412 км/год.

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"У нас є кілька попередньо визначених режимів, вони змінюють розподіл крутного моменту спереду та ззаду, змінюють амортизацію, активну аеродинаміку, відчуття керма та реакцію на газ, тож багато дрібниць, які водій дійсно може відчути. У режимі Range, який дає чотири сотні миль, крутний момент задніх двигунів серйозно обмежений, а переднім дозволено розвивати стільки, скільки вони можуть, тому більшість часу Nevera є передньопривідним купе", – розповідає головний інженер компанії Rimac Матія Реніч.

Батарея розміщена в монококу з вуглеволокна, "найбільшому в галузі", з алюмінієвими компонентами підвіски, встановленими безпосередньо на ньому, а не на підрамниках. Таким чином, акумулятор Н-подібної форми лежить практично під і перед ногами у центральному тунелі та в брандмауері, тобто за сидіннями.

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Повнопривідний автомобіль спорядженою вагою 2150 кг і запасом ходу в економічному режимі 547 кілометрів не з дешевих. На згаданому вище показі для елітної британської публіки Salon Privé стояв цінник £2,400,000, тобто 2 755 132 євро. В гривнях це виглядає як 110 мільйонів.

"Rimac Group тепер складається з двох компаній: у нас є Bugatti Rimac, яка виробляє гіперкари як для Bugatti, так і для Rimac, і у нас є постачальник першого рівня, Rimac Technology, який постачає компоненти для електромобілів у галузі", – уточнив родовід бренду згаданий вище Матія Реніч.

Фото/Відео: Rimac