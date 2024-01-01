Роботизований агрегат з розмінування DOK-ING прямує до України

Роботизована система, як повідомляє Міністерство економіки України, незабаром буде доставлена й відразу розпочне використовуватися у зоні розмінування. Це вже перевірена й добре вивчена нашими піротехніками машина.

Така техніка вже другий рік поспіль надходить від урядів різних країн і отримала схвальні відгуки. Про результативність MV-4 не раз йшлося в повідомленнях піротехнічних загонів ДСНС та інженерно-саперних підрозділів Сил оборони.

Читайте також Її назвали "Надією": яку машину привіз у Київ Жозеп Боррель

Легка роботизована машина для дистанційного розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів стійка до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. Може витримати вибух протитанкової міни.

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

За годину MV-4 спроможна попорати до 1500 кв. метрів замінованої території. При цьому оператор може знаходитися, як йдеться в паспортному описі, навіть за півтора кілометра від операційної зони.

Щоправда, таку відстань наші спеціалісти в практичній роботі не застосовують, зазвичай роботи ведуться щонайбільше за 150-200 метрів, оскільки дальність польоту шматків звичайної загороджувальної міни сягає 50 метрів.

Міни машина лускає ланцюговим робочим інструментом чи катком з молоточками. Зазвичай використовуються ланцюги на валу із загартованої сталі з молотками на кінці ланцюга. Вал обертається і молоточки вдаряються об землю й активують закладені міни.

Читайте також Пакет техніки для розмінування вразив розмаїттям: що передали американці

Сила ланцюга з молотками розраховується таким чином, щоб проходячи через густу рослинність, вони могли закопатись у ґрунт на глибину до 32 см. У разі пошкодження ланцюги та молотки швидко замінюються.

Поява ще однієї машини розмінування від союзників дозволить пришвидшити звільнення української землі від нашпигованих мін, гранат, інших вибухових пристроїв. Щоправда, цей процес розтягнеться на роки.