Роботизированный агрегат по разминированию DOK-ING направляется в Украину

Роботизированная система, как сообщает Министерство экономики Украины, вскоре будет доставлена и сразу начнет использоваться в зоне разминирования. Это уже проверенная и хорошо изученная нашими пиротехниками машина.

Такая техника уже второй год подряд поступает от правительств разных стран и получила положительные отзывы. О результативности MV-4 не раз говорилось в сообщениях пиротехнических отрядов ГСЧС и инженерно-саперных подразделений Сил обороны.

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Легкая роботизированная машина для дистанционного разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Может выдержать взрыв противотанковой мины.

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За час MV-4 способна очистить до 1500 кв. метров заминированной территории. При этом оператор может находиться, как говорится в паспортном описании, даже за полтора километра от операционной зоны.

Правда, такое расстояние наши специалисты в практической работе не применяют, обычно работы ведутся максимум за 150-200 метров, поскольку дальность полета осколков обычной заградительной мины достигает 50 метров.

Мины машина лущит цепным рабочим инструментом или катком с молоточками. Обычно используются цепи на валу из закаленной стали с молотками на конце цепи. Вал вращается и молоточки ударяются о землю и активируют заложенные мины.

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Сила цепи с молотками рассчитывается таким образом, чтобы проходя через густую растительность, они могли закопаться в почву на глубину до 32 см. В случае повреждения цепи и молотки быстро заменяются.

Появление еще одной машины разминирования от союзников позволит ускорить освобождение украинской земли от нашпигованных мин, гранат, других взрывных устройств. Правда, этот процесс растянется на годы.