Почему львовские пограничники не пропустили в Украину BMW и Citroen

ФОТО: ГПСУ|
Что-то у угонщиков пошло не так: и месяца не прошло со дня кражи белоснежного BMW
Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, оба случая произошли в зоне ответственности 7-го пограничного Карпатского отряда.
Осуществляя обычно процедуру оформления документов на въезд, инспекторы ГПСУ проверяли автомобили по базе данных.
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Во время проверки документов сработала база данных Интерпола. В первом случае расхождения выявлены на МАПП "Краковец". В красное поле повышенного внимания и с предостережением на немедленную задержку попал автомобиль BMW 2024 года выпуска.
В базе данных сообщалось, что машину угнали в Германии. Она находилась в розыске с июня 2025 года.
Коллаж: Авто24 с фото ГПСУ
В пункте пропуска "Шегини" на такой же процедуре контроля обнаружен Citroën Berlingo 2017 года выпуска. Он также направлялся из Польши в Украину.
В базе данных также прозвучало предостережение об этой машине, похищенной в Польше. По данным базы Интерпола, автомобиль разыскивался с мая 2024 года.
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"Информация была передана в Укрбюро Интерпола г. Киев, откуда подтвердили, что оба транспортных средства действительно находятся на учете похищенного автотранспорта", – говорится в сообщении ГПСУ.
Для дальнейших правовых действий пограничники проинформировали работников Нацполиции. Конечно, автомобили дальше зоны пограничного контроля никуда не поехали.