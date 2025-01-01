Почему львовские пограничники не пропустили в Украину BMW и Citroen

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, оба случая произошли в зоне ответственности 7-го пограничного Карпатского отряда.

Осуществляя обычно процедуру оформления документов на въезд, инспекторы ГПСУ проверяли автомобили по базе данных.

Читайте также Пограничники получили 280-сильные Iveco EuroCargo: что это за грузовики

Во время проверки документов сработала база данных Интерпола. В первом случае расхождения выявлены на МАПП "Краковец". В красное поле повышенного внимания и с предостережением на немедленную задержку попал автомобиль BMW 2024 года выпуска.

В базе данных сообщалось, что машину угнали в Германии. Она находилась в розыске с июня 2025 года.

Коллаж: Авто24 с фото ГПСУ

В пункте пропуска "Шегини" на такой же процедуре контроля обнаружен Citroën Berlingo 2017 года выпуска. Он также направлялся из Польши в Украину.

В базе данных также прозвучало предостережение об этой машине, похищенной в Польше. По данным базы Интерпола, автомобиль разыскивался с мая 2024 года.

Читайте также В Дании украли BMW и повесили на него украинские номерные знаки

"Информация была передана в Укрбюро Интерпола г. Киев, откуда подтвердили, что оба транспортных средства действительно находятся на учете похищенного автотранспорта", – говорится в сообщении ГПСУ.

Для дальнейших правовых действий пограничники проинформировали работников Нацполиции. Конечно, автомобили дальше зоны пограничного контроля никуда не поехали.