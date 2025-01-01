Чому львівські прикордонники не пропустили в Україну BMW та Citroen

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, обидва випадки сталися у зоні відповідальності 7-го прикордонного Карпатського загону.

Здійснюючи звичайно процедуру оформлення документів на в’їзд, інспектори ДПСУ перевіряли автомобілі по базі даних.

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Під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу. У першому випадку розбіжності виявлено на МАПП "Краківець". У червоне поле підвищеної уваги та з застереженням на негайну затримку потрапив автомобіль BMW 2024 року випуску.

У базі даних повідомлялося, що машину викрадено у Німеччині. Вона перебувала в розшуку з червня 2025 року.

Колаж: Авто24 з фото ДПСУ

У пункті пропуску "Шегині" на такій же процедурі контролю виявлено Citroën Berlingo 2017 року випуску. Він також прямував із Польщі в Україну.

У базі даних також прозвучало застереження про цю машину, викрадену у Польщі. За даними бази Інтерполу, автомобіль розшукувався з травня 2024 року.

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"Інформацію було передано до Укрбюро Інтерполу м. Київ, звідки підтвердили, що обидва транспортні засоби дійсно перебувають на обліку викраденого автотранспорту", – йдеться у повідомлення ДПСУ.

Для подальших правових дій прикордонники поінформували працівників Нацполіції. Звісно, автомобілі далі зони прикордонного контролю нікуди не поїхали.