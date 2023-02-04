Студентам, впервые не сдавшим экзамен по вождению, кажется. что экзаменатор слишком придирается. Однако проверьте, нет ли у вас типичных ошибок, из-за которых экзамен оказался проваленным?

На самом деле большинство будущих водителей совершают одинаковые ошибки, но от них можно избавиться попрактиковавшись.

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Британское издание Chronicle Live собрало десять типичных ошибок при сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Их можно избежать только усиленной практикой. Тренируйтесь и обращайте внимание на следующие ошибки:

Смотрите в зеркала

Зеркала заднего вида – важный источник информации о ситуации на дороге. Особенно важно смотреть в них перед изменением направления или торможением. А также на перекрестках с круговым движением и при смене ряда, особенно на дороге с двусторонним движением.

Будьте внимательны на перекрестках

Проезжая перекресток, важно внимательно посмотреть налево и направо. На экзамене многие учащиеся забывают об этом. Каждый раз, когда автомобиль выезжает на новую дорогу, водитель должен убедиться, что движение безопасно. Это касается также выезда на кольцевую развязку и во время прямого движения через перекресток.

В какой полосе ехать?

Обычно нужно двигаться как можно правее к тротуару. Конечно, если правая полоса не предназначена для общественного транспорта. Также можно провалить экзамен, если вы не можете равномерно двигаться посреди полосы, а машина постоянно выезжает за разметку.

Не можете тронуться

Каждый раз, когда водитель-ученик трогается с места, он должен убедиться, что движение полностью безопасно. Для этого необходимо проверить все зеркала и слепые зоны, включить поворотник, плавно отпустить сцепление и нажать на газ одновременно. Если машина стоит на подъеме, нужно еще отпустить рычаг стояночного тормоза. Сделать все это вместе новичку часто бывает не по силам.

Проезд на запрещающий сигнал светофора

Если вы хоть раз проедете на запретный сигнал светофора, считайте, что экзамен вы уже провалили. А согласно ПДД таков не только красный, но и желтый. Также важно предусмотреть включение этого сигнала, чтобы случайно не нарушить одно из главных правил дорожного движения.

Невыполнение требований дорожных знаков

Нет ни одного дорожного знака, который вы можете не выучить перед экзаменом и не знать, что он означает. Маленькая подсказка: чаще всего учащиеся игнорируют знаки "стоп" или "въезд запрещен" и ограничение скорости.

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Неправильное положение при повороте

Некоторым начинающим водителям не удается расположить автомобиль как можно ближе к центру дороги, чтобы выполнить поворот налево безопасно. Это может усложнять движение и сбивать с толку других водителей.

Проблемы с переключением передач

Экзаменатор может попросить вас тронуться с места, когда машина стоит в положении заезда на горку. Откат назад покажет ему, что вы не полностью контролируете машину. Повторяющиеся остановки или неспособность выбрать передачу во время начала движения также являются распространенными причинами провала экзамена.

Отсутствие контроля габаритов машины

Если вы недостаточно выворачиваете руль на повороте, вы плохо контролируете машину, а значит, представляете опасность для других участников движения, и давать вам водительское удостоверение рано. Это касается случаев, когда вы поздно возвращаете при выезде на второстепенную дорогу или заезд на тротуар или парковку.

Не умеете парковаться задним ходом

Это одна из очень распространенных задач на экзамене – параллельная парковка или парковка задним ходом. Если вы не сможете вписать машину в определенный для этого предел, это провал. Еще одна причина неудач часто заключается в ненужных маневрах во время парковки.