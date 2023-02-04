Студентам, які вперше не склали іспит з водіння, здається. що екзаменатор надто придирається. Однак перевірте, чи нема у вас типових помилок, через які екзамен виявився проваленим?

Насправді більшість майбутніх водіїв робить однакові помилки, але їх можна позбутися під час практики.

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Британське видання Chronicle Live зібрало десять типових помилок під час складання іспитів на водійське посвідчення. Їх можна уникнути лише практикою. Тренуйтесь і звертайте увагу на такі помилки:

Дивіться у дзеркала

Дзеркала заднього виду – важливе джерело інформації про ситуацію на дорозі. Особливо важливо дивитись у них перед зміною напрямку чи гальмуванням. А також на перехрестях з круговим рухом та під час зміни ряду, особливо на дорозі з двостороннім рухом.

Будьте уважним на перехрестях

Проїжджаючи перехрестя, важливо уважно подивитись ліворуч та праворуч. На іспиті чимало учнів забувають про це. Щоразу, коли автомобіль виїжджає на нову дорогу, водій повинен переконатися, що рух безпечний. Це стосується також виїзду на кільцеву розв’язку і під час прямого руху через перехрестя.

В якій смузі маєте їхати?

Зазвичай треба рухатись як можна правіше до тротуару. Звичайно, якщо права смуга не призначена для громадського транспорту. Також можна провалити іспит, якщо ви не можете рівномірно рухатись посередині смуги, а машина постійно виїжджає за розмітку.

Не можете рушити

Щоразу, коли водій-учень рушає з місця, він повинен переконатися, що рух повністю безпечний. Для цього необхідно уважно перевірити всі дзеркала та сліпі зони, ввімкнути поворотник, плавно відпустити зчеплення та натиснути на газ одночасно. Якщо машина стоїть на підйомі, треба ще й відпустити важіль стоянкового гальма. Зробити все це разом новачку часто буває не під силу.

Проїзд на заборонний сигнал світлофора

Якщо ви хоч раз проїдете на заборонний сигнал світлофора, вважайте, що іспит ви уже провалили. А згідно з ПДР таким є не лише червоний, але й жовтий. Також важливо передбачити вмикання цього сигналу, щоб випадково не порушити одне з найголовніших правил дорожнього руху.

Невиконання вимог дорожніх знаків

Немає жодного дорожнього знаку, який ви можете не вивчити перед іспитом і не знати, що він означає. Маленька підказка: найчастіше учні ігнорують знаки “стоп” чи “в’їзд заборонено” та обмеження швидкості.

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Неправильне положення при повороті

Деяким водіям-початківцям не вдається розташувати автомобіль якомога ближче до центру дороги, щоб виконати поворот наліво безпечно. Це може ускладнювати рух і збивати з пантелику інших водіїв.

Проблеми з перемиканням передач

Екзаменатор може попросити вас рушити з місця, коли машина стоїть у положенні заїзду на гірку. Відкат назад при цьому покаже йому, що ви не повністю контролюєте машину. Повторювані зупинки або неспроможність вибрати передачу під час початку руху є також поширеними причинами провалу іспиту.

Відсутність контролю габаритів машини

Якщо ви недостатньо вивертаєте кермо на повороті, ви погано контролюєте машину, а отже, становите небезпеку для інших учасників руху, і давати вам водійське посвідчення зарано. Це ж стосується випадків, коли ви запізно повертаєте при виїзді на другорядну дорогу чи заїзд на тротуар або парковку.

Не вмієте паркуватись заднім ходом

Це одне з дуже поширених завдань на іспиті – паралельне паркування або паркування заднім ходом. Якщо ви не зможете вписати машину у визначені для цього межі, це провал. Ще одна причина невдач часто полягає в непотрібних маневрах під час паркування.