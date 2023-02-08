Австрийский легкий танк SK-105 разрабатывался совсем для других целей, а к украинским реалиям не подходит.

Бельгийская частная оборонная компания OIP, обладающая огромным арсеналом списанных танков, поделилась наличием своих запасников. В частности, у нее есть 50 танков Leopard 1, и руководство фирмы хочет эти машины "увидеть в Украине", хотя заломила за них аж по 1 миллиону евро.

Кроме того, на складах компании еще стоят 112 легких танков SK-105, но Австрия не дает согласия на их продажу.

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Австрийский легкий танк SK-105 был разработан на базе французского AMX-13, серийное производство стартовало в 1971 году. SK-105 разрабатывался в первую очередь именно для условий Австрии. Им нужен был мощный и одновременно легкий агрегат, с хорошей проходимостью в условиях горной местности.

Таким образом, конструкторы получили танк с боевой массой 17,7 тонны. Впрочем, бронирование в лобовой части защищает только от огня 20-мм автоматических орудий, а по бокам – и вообще от стрелкового оружия. Экипаж этого танка составляет 3 человека, вооружение – пушка калибра 105-мм, имеющая боекомплект в 42 выстрела. Танчик может разгоняться до 70 км/ч, запас хода – до 500 км.

Окончательно SK-105 был снят с вооружения австрийской армии в начале 2010-х годов. Всего было изготовлено около 800 танков этого типа, значительную часть которых выкупила бельгийская OIP.

Австрийские SK-105 на хранении в ангаре бельгийской OIP, фото - The Guardian

В открытых источниках есть данные, что с 2014 права на техническое обслуживание австрийских SK-105 перешли от General Dynamics Europe Land System к бельгийской DUMA Engineering Group.

Какой именно модификации танки SK-105 стоят на складах OIP – A1, A2 или A3 (различаются уровнем защиты и аппаратурой управления огнем) – неизвестно. Но вряд ли ВСУ даже в нынешней сложной ситуации потребуются легкие танки с противопулевым бронированием, которые производились еще в 1970-х годах и смогут эффективно бороться разве что с легкими рашистскими ББМ.