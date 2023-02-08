Австрійський легкий танк SK-105 розроблявся зовсім для інших цілей, а для українських реалій не підходить.

Бельгійська приватна оборонна компанія OIP, яка має величезний арсенал списаних танків, поділилася наявністю своїх запасників. Зокрема, вона має 50 танків Leopard 1, і хоче ці машини "побачити в Україні", але хоче продати їх аж за 1 мільйон євро кожну.

Окрім того, на складах компанії ще стоять 112 легких танків SK-105, але Австрія не дає згоди на їх продаж.

Читайте також: Кілька європейських країн викупають для України сотню Leopard 1



Австрійський легкий танк SK-105 був розроблений на базі французького AMX-13, серійне виробництво стартувало у 1971 році. SK-105 розроблявся у першу чергу саме під умови Австрії. Їх був потрібен потужний і водночас легкий агрегат, з гарною прохідністю в умовах гірської місцевості.

Таким чином конструктори отримали танк із бойовою масою 17,7 тонни. Втім, бронювання в лобовій частині захищає лише від вогню 20-мм автоматичних гармат, а по боках – і взагалі від стрілецької зброї. Екіпаж цього танка становить 3 особи, озброєння – гармата калібру 105-мм, яка має боєкомплект у 42 постріли. Танчик може розганятись до 70 км/год, запас ходу – до 500 км.

Остаточно SK-105 був знятий з озброєння австрійської армії на початку 2010-х років. Усього було виготовлено майже 800 танків цього типу, значну частину яких викупила бельгійська OIP.

Австрійські SK-105 на зберіганні в ангарі бельгійської OIP, фото - The Guardian

У відкритих джерелах є дані, що з 2014 року права на технічне обслуговування австрійських SK-105 перейшли від General Dynamics Europe Land System до бельгійської DUMA Engineering Group.

Якої саме модифікації танки SK-105 стоять на складах OIP – A1, A2 чи A3 (відрізняються рівнем захисту та апаратурою управління вогнем) – невідомо. Але навряд чи ЗСУ навіть у нинішній складній ситуації будуть потрібні легкі танки із протикульовим бронюванням, які виготовлялись ще у 1970-х роках та зможуть ефективно боротись хіба що із легкими рашистськими ББМ.