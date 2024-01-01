Почему немецкая полиция не пускает фуры на трассу

Проведенная масштабная проверка показала, что перевозчики игнорируют элементарные нормы и правила крепления грузов в кузове. Как сообщает Transport-online, безопасность на дорогах из-за плохой фиксации грузов находится на очень низком уровне.

Инспекторы проверили 37 транспортных средств. Из этого количества в 25 из них крепление груза не соответствовало требованиям. Этот показатель брака составляет 67 процентов.

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Проверку специалисты проводили на автостоянке Wolfsgrund West в направлении Ганновера. Особое внимание было уделено закреплению груза в тяжелом коммерческом грузовом транспорте. Значительные дефекты в технологии креплений груза дальнейшее движение такого транспорта сделали невозможным.

В одном случае под запрет движения попал прицеп с легковоспламеняющимся грузом. Из-за недостаточного крепления нагрузка сместилась, а упаковка была немного повреждена.

Фото: Bundespolizei

Подобных недостатков в фиксации было много. Впрочем, попутных проблем также набралось немало. Скажем, в ходе проверки одной фуры у водителя оказался непогашенный ордер на арест. Его отпустили после уплаты залога в размере 1500 евро.

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"Результаты показывают, что крепление груза в коммерческом транспорте все еще не получает необходимого внимания. Продолжение этих проверок имеет важное значение для сохранения нагрузки на автомобильный транспорт и снижения риска серьезных инцидентов", – заявили в полиции Хайдекрайса, чьи офицеры делали проверки.

Отмечается, что во всех случаях водителям, транспорт которых попал в список с недостатками, было запрещено продолжать поездку до тех пор, пока груз не будет правильно закреплен.