Чому німецька поліція не пускає фури на трасу

Проведена масштабна перевірка засвідчила, що перевізники ігнорують елементарні норми й правила кріплення вантажів у кузові. Як повідомляє Transport-online, безпека на дорогах через погану фіксацію вантажів перебуває на дуже низькому рівні.

Інспектори перевірили 37 транспортних засобів. З цієї кількості у 25 з них кріплення вантажу не відповідало вимогам. Цей показник браку становить 67 відсотків.

Читайте також Японська машина розмінування дорогою в Україну злетіла з платформи: фото, відео

Перевірку фахівці проводили на автостоянці Wolfsgrund West у напрямку Ганновера. Особлива увага була приділена закріпленню вантажу у важкому комерційному вантажному транспорті. Значні дефекти у технології кріплень вантажу подальший рух такого транспорту зробили неможливим.

В одному випадку під заборону руху потрапив причіп з легкозаймистим вантажем. Через недостатнє кріплення навантаження змістилося, а упаковка була трохи пошкоджена.

Фото: Bundespolizei

Подібних недоліків у фіксації було багато. Втім, попутних негараздів також набралося чимало. Скажімо, в ході перевірки однією фури у водія виявився непогашений ордер на арешт. Його відпустили після сплати застави у розмірі 1500 євро.

Читайте також Небезпечні вантажі в ЄС потрібно буде перевозити за новими правилами

"Результати показують, що кріплення вантажу в комерційному транспорті все ще не отримує необхідної уваги. Продовження цих перевірок має важливе значення для збереження навантаження на автомобільний транспорт і зниження ризику серйозних інцидентів", – заявили в поліції Хайдекрайса, чиї офіцери робили перевірки.

Зазначається, що у всіх випадках водіям, транспорт яких потрапив до списку з недоліками, було заборонено продовжувати поїздку до тих пір, поки вантаж не буде правильно закріплений.