Чому німецька поліція не пускає фури на трасу

ФОТО: Bundespolizei |
З 37 перевірених фур водіям 25 машин заборонили рух до усунення недоліків кріплення вантажів
Проведена масштабна перевірка засвідчила, що перевізники ігнорують елементарні норми й правила кріплення вантажів у кузові. Як повідомляє Transport-online, безпека на дорогах через погану фіксацію вантажів перебуває на дуже низькому рівні.
Інспектори перевірили 37 транспортних засобів. З цієї кількості у 25 з них кріплення вантажу не відповідало вимогам. Цей показник браку становить 67 відсотків.
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Перевірку фахівці проводили на автостоянці Wolfsgrund West у напрямку Ганновера. Особлива увага була приділена закріпленню вантажу у важкому комерційному вантажному транспорті. Значні дефекти у технології кріплень вантажу подальший рух такого транспорту зробили неможливим.
В одному випадку під заборону руху потрапив причіп з легкозаймистим вантажем. Через недостатнє кріплення навантаження змістилося, а упаковка була трохи пошкоджена.
Фото: Bundespolizei
Подібних недоліків у фіксації було багато. Втім, попутних негараздів також набралося чимало. Скажімо, в ході перевірки однією фури у водія виявився непогашений ордер на арешт. Його відпустили після сплати застави у розмірі 1500 євро.
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"Результати показують, що кріплення вантажу в комерційному транспорті все ще не отримує необхідної уваги. Продовження цих перевірок має важливе значення для збереження навантаження на автомобільний транспорт і зниження ризику серйозних інцидентів", – заявили в поліції Хайдекрайса, чиї офіцери робили перевірки.
Зазначається, що у всіх випадках водіям, транспорт яких потрапив до списку з недоліками, було заборонено продовжувати поїздку до тих пір, поки вантаж не буде правильно закріплений.