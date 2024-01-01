Почему полноприводных авто становится все больше на украинском авторынке

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали долю каждого из трех типов приводов для отдельных годов выпуска в объявлениях о продаже автомобилей на основных сайтах объявлений в Украине.

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Доли приводов RWD, FWD и AWD в зависимости от года выпуска легкового автомобиля. График ИДА

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Задний привод RWD доминирует в авто с годом выпуска от 1992 и далее, поскольку тогда такое техническое решение применяли довольно часто, особенно на машинах, произведённых на автозаводах Советского союза. Так было проще, дешевле, при этом не удавалось наладить производство надежных коробок передач, полуосей и шарниров для перехода на передний привод.

Из графика видно, как со временем популярность заднего привода уменьшалась - но, не до минимума, который теоретически должен был бы остаться для не слишком многочисленных групп спортивных авто или отдельных премиальных классических моделей. Видим, что с 2021 года присутствие RWD машин увеличивается. Ответ – в росте популярности электромобилей, многие из которых оснащены именно задними ведущими колесами. Это все "базовые" Tesla, Volkswagen ID.4 и немало китайских моделей других.

Размещение тяговых батарей под полом, равномерное распределение веса между осями, добавление электронных вспомогательных систем позволило на электромобилях нивелировать часть негативных свойств заднего привода.

Кстати плюсы и минусы авто с задним приводом

Доля переднеприводных автомобилей FWD постепенно уменьшается, вместе с уменьшением возраста машин. Часть заняли только что описанные варианты RWD, а еще большую часть автомобилистов забрали на себя полноприводные версии. Поэтому несмотря на всю свою сбалансированность и преимущества, машины группы FWD постепенно уменьшают свое присутствие на рынке.

Авто класса 4×4 (или AWD) приобрели популярность с начала 21 века. Тогда начали появляться первые массовые кроссоверы. Далее, с 2010 доля авто со всеми ведущими растет еще больше - сказывается увлечение аудитории кроссоверами, к которым впоследствии присоединятся еще и электромобили (включая e-SUV). Правда, теперь задача схемы 4×4 скорее не наделить машину возможностями преодолевать бездорожье, а дать лучшую управляемость и более равномерное распределение мощности, которая в последнее время, в частности в электромобилях, значительно возросла. Что и позволило в авто последних лет выпуска именно полному приводу занять подавляющую долю на рынке.