Чому повнопривідних авто стає все більше на українському авторинку

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували частку кожного з трьох типів приводів для окремих років випуску в оголошеннях про продаж автомобілів на основних сайтах оголошень в Україні.

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Частки приводів RWD, FWD та AWD залежно від року випуску легкового автомобіля. Графік ІДА

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Задній привод RWD домінує в авто з роком випуску від 1992 і далі, оскільки тоді таке технічне рішення застосовували досить часто, особливо на машинах, вироблених на автозаводах радянського союзу. Так було простіше, дешевше, водночас не вдавалося налагодити виробництво надійних коробок передач, півосей та шарнірів для переходу на передній привод.

З графіка видно, як з часом популярність заднього приводу зменшувалася — але, не до мінімуму, який теоретично мав би залишитися для не надто численних груп спортивних авто чи окремих преміальних класичних моделей. Бачимо, що з 2021 року присутність RWD машин збільшується. Чому? Відповідь в зростанні популярності електромобілів, чимало з яких оснащені саме задніми ведучими колесами. Це усі «базові» Tesla, Volkswagen ID.4 та чимало китайських моделей інших.

Розміщення тягових батарей під підлогою, рівномірний розподіл ваги між осями, додавання електронних допоміжних систем дозволило на електромобілях нівелювати частину негативних властивостей заднього приводу.

До речі плюси і мінуси авто з заднім приводом

Частка передньоприводних автомобілів FWD поступово зменшується, разом зі зменшенням віку машин. Частину зайняли щойно описані варіанти RWD, а ще більшу частину автомобілістів забрали на себе повноприводні версії. Тож попри всю свою збалансованість та переваги, машини групи FWD поступово зменшують свою присутність на ринку.

Авто класу 4×4 (або AWD) набули популярності з початку 21 століття. Тоді почали з’являтися перші масові кросовери. Далі, з 2010 частка авто з усіма ведучими зростає ще більше — дається взнаки захоплення аудиторії кросоверами, до яких згодом долучаться ще й електромобілі (включно з e-SUV). Щоправда, тепер завдання схеми 4×4 скоріше не наділити машину можливостями долати бездоріжжя, а дати кращу керованість та більш рівномірний розподіл потужності, яка останнім часом, зокрема в електромобілях, значно зросла. Що й дозволило в авто останніх років випуску саме повному приводу зайняти переважну частку на ринку.