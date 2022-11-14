С 1 октября изменился подход к таможенному оформлению электромобилей: хотя они освобождены от уплаты пошлины и НДС, таможня требует внести залог перед их ввозом. Эти деньги она резервирует у себя на счете и возвращает после завершения всех формальностей. Почему так происходит, насколько это законно и какое решение?

Сегодня за ввоз электромобиля нужно оплатить только минимальный акциз – 1 евро за 1 киловатт емкости аккумуляторной батареи. Пошлину и НДС, как на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, не взимают.

Однако особенности законодательства таковы: сначала начисляют полные таможенные платежи, как на обычный автомобиль, а затем от них освобождают. То есть на практике владелец машины не платит ничего, но формально процедура проходит именно так.

Считайте сами калькулятор растаможки автомобилей с ДВС и электромобилей

До недавнего времени этот момент никак не влиял на тех, кто ввозил электромобили. Однако 1 октября 2022 г. произошли изменения. В связи с гармонизацией украинского законодательства с европейским и запуском системы совместного транзита NCTS начало действовать Постановление Кабинета Министров Украины №1091 от 27 сентября 2022 г. "Об утверждении перечня отдельных товаров, ввоз которых на таможенную территорию Украины и/или перемещение по территории Украины транзитом осуществляется без предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей".

Это обновленный список товаров, при ввозе которых не нужно вносить залог в размере полной стоимости таможенного оформления. Легковые автомобили, в том числе и электрические, в этот список Кабмин почему-то не включил. Поэтому при ввозе легковушек и оформлении предварительной таможенной декларации сначала нужно внести средства на счет таможни — залог в размере полной стоимости растаможки.

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«Если это авто с ДВС, то все логично. Это гарантия того, что автомобиль не «потеряется» по дороге из контрольно-пропускного пункта в таможенный терминал. Впоследствии эти деньги зачислят как таможенные платежи для окончательного выпуска авто в свободное обращение, и никаких проблем это не создает. А вот с электромобилями, растаможка которых почти бесплатна, это выглядит, по меньшей мере, странно» — объясняет Левко Прокипчук, эксперт по практическому применению таможенного законодательства Ассоциации профессиональных таможенных посредников, экс-начальник Львовской таможни.

Практически процедура выглядит следующим образом: таможенный брокер рассчитывает стоимость таможенного оформления электромобиля без льгот (т.е. насчитывает пошлину 10% от стоимости авто и НДС 20%), покупатель вносит эти средства на счет таможни, и только после этого можно оформить предварительную таможенную декларацию, необходимую для пересечения границы. После того как автомобиль прошел таможенное оформление на внутреннем терминале, владелец пишет заявление и эти средства возвращают.

Впрочем, такая процедура создает неудобства и лишнюю бюрократию, рассказывает Юлия Рыковская, CEO компании West Auto Hub: "Например, если авто стоит 10 тысяч евро за границей, вам нужно заморозить на счете 3200 евро. И если компания может воспользоваться услугой финансового гаранта и не использовать «живые» оборотные средства, то у частных покупателей с этим возникают проблемы. Как минимум эти средства нужно иметь. Не все понимают, для чего это делать, и что так требует обновленное законодательство».

Вносить финансовую гарантию не нужно в двух случаях:

Если электромобиль проходит растаможку непосредственно в пункте пропуска;

В случае использования услуги финансового обеспечения специализированных компаний.

Поскольку таможенное оформление электромобилей продолжает оставаться почти бесплатным, то такая ситуация лишь создает дополнительную нагрузку на аппарат Государственной таможенной службы, объясняет Левко Прокипчук. «Работникам приходится тратить время на практически лишнюю процедуру. А это – неэффективный расход средств государственного бюджета». Исправить ситуацию, говорит эксперт, может Правительство, добавив электромобили в перечень товаров, не требующих предварительного финансового гарантирования.