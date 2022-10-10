ТОП моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых авто.

Динамика рынка электрических авто

В сентябре украинцы приобрели почти 2,5 тысячи электромобилей. Это на 50,8% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 1,4% меньше, чем в августе 2022 года. Тренд падения продаж электрических авто наблюдается уже второй месяц подряд, утверждают в Институте исследований авторынка.



Динамика продаж электромобилей в Украине, сентябрь 2021 – сентябрь 2022

Большинство электромобилей в сентябре (53,4%, 1130 штук) привезли подержанными из-за границы. Доля импорта также сокращается второй месяц подряд, в августе и сентябре она составляла 58,1% и 56,3% соответственно.

На внутреннем рынке приобрели 35,8% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (892 шт.). В августе таких было больше – 37,1%.

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В то же время выросли продажи новых электроавто: 10,7% от общего количества (267 шт.). Таким образом, показатель сентября стал вторым в 2022 году, после мая, когда наблюдался крупнейший топливный кризис.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

В сентябре наиболее популярными на внутреннем рынке оказались электромобили бренда Nissan (285 шт., 32,6%). На втором месте оказался Volkswagen (138 шт., 15,8%), а не третье – Tesla (126 шт., 14,4%). Четвертое место занял Renault (71 шт., 8,1%), пятую строчку занял BMW (32 шт., 3,7%) соответственно.

Что касается моделей, то бестселлером среди продаж на внутреннем рынке остается Nissan Leaf, уже привычно ставший лидером с большим отрывом. В сентябре заключили 270 сделок купли-продажи таких моделей.

Второе и третье место заняли два Volkswagen: E-Golf (64 шт.) и ID.4 (57 шт.).

Самая доступная Tesla Model 3 оказалась на четвертом месте (56 сделок), а на пятом разместился компактный Renault Zoe (48 шт.).



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, сентябрь 2022 года

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Первые 5 позиций самых популярных брендов бывших в употреблении электромобилей, которые украинцы привозили из-за рубежа в сентябре 2022 года, почти повторяет топ внутренних продаж. Единственное отличие – на пятой строчке вместо BMW разместилась Honda.

Лидером среди "свежепригнанных электричек" также стал Nissal Leaf (258 шт.), а второе место занял Volkswagen E-Golf (106 шт.). Третье место занял Renault Zoe (98 шт.).

На четвёртом месте разместился Volkwagen ID.4 (96 шт.). Как ранее определили эксперты Института исследований авторынка, эта модель часто привозится не только из Европы и Америки, но и из Китая.

В общем, заметна тенденция увеличения импорта из-за границы более доступных моделей электромобилей.

Также нужно заметить, что в сентябре 132 электромобиля, которые были оформлены как подержанные, были выпущены в 2022 году, то есть могут действительно быть новыми или с минимальным пробегом, в состоянии, близком к новому.



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, сентябрь 2022 года

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ТОП новых электромобилей

В рейтинге новых электромобилей в сентябре 2022 года первое место занял Volkswagen (121 шт., 45,3%), который активно увеличивает присутствие на рынке электромобилей во всех сегментах. На втором месте разместилась Honda (43 шт., 16,1%). На третьей строчке оказался китайский BYD (25 шт., 9,4%).

Также в сентябрьскую пятерку лидеров попали Mercedes-Benz (7,5%, 20 шт.) и Jaguar (12 шт., 4,5%).

Из топ-10 новых электромобилей в сентябре выбыл Nissan Leaf. Первое место по итогам месяца занял Volkswagen ID.4 (97 шт.).

Второе место заняла Honda M-NV (36 шт.), а третье – китайский BYD E-2 (14 шт.). Четвертую позицию занял еще один Volkswagen – ID.6 (14 шт.), пятое – Jaguar I-Pace (12 шт.). Количество продаж остальных моделей рейтинга составляет менее десяти штук.



Самые новые электромобили в сентябре 2022 года