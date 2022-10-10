ТОП моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових авто.

Динаміка ринку електричних авто

У вересні українці придбали майже 2,5 тисячі електромобілів. Це на 50,8% більше, ніж у вересні минулого року та на 1,4% менше, ніж у серпні 2022 року. Тренд падіння продажів електричних авто спостерігається уже другий місяць поспіль, стверджують у Інституті досліджень авторинку.



Динаміка продажів електромобілів в Україні, вересень 2021 – вересень 2022

Більшість електромобілів у вересні (53,4%, 1130 штук) привезли вживаними з-за кордону. Частка імпорту також скорочується другий місяць поспіль, у серпні та вересні вона складала 58,1% та 56,3% відповідно.

На внутрішньому ринку придбали 35,8% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (892 шт.). У серпні таких було більше — 37,1%.

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Натомість зросли продажі нових електроавто: 10,7% від загальної кількості (267 шт.). Таким чином показник вересня став другим у 2022 році, після травня, коли спостерігалася найбільша паливна криза.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

У вересні найпопулярнішими на внутрішньому ринку виявилися електромобілі бренду Nissan (285 шт., 32,6%). На другому місці опинився Volkswagen (138 шт., 15,8%), а не третьому — Tesla (126 шт., 14,4%). Четверте місце зайняв Renault (71 шт., 8,1%), п’яту сходинку зайняв BMW (32 шт., 3,7%) відповідно.

Щодо моделей, то бестселером серед продажів на внутрішньому ринку залишається Nissan Leaf, який уже звично став лідером із великим відривом. У вересні уклали 270 угод купівлі-продажу таких моделей.

Друге та третє місце посіли два Volkswagen: E-Golf (64 шт.) та ID.4 (57 шт.).

Найдоступніша Tesla Model 3 опинилася на четвертому місці (56 угод), а на п’ятому розмістився компактний Renault Zoe (48 шт.).



Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, вересень 2022 року

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Перші 5 позицій найпопулярніших брендів вживаних електромобілів, котрі українці привозили з-за кордону у вересні 2022 року, майже повторює топ внутрішніх продажів. Єдина відмінність — на п’ятій сходинці замість BMW розмістилася Honda.

Лідером серед «свіжопригнаних електричок» також став Nissal Leaf (258 шт.), а друге місце зайняв Volkswagen E-Golf (106 шт.). Третє місце посів Renault Zoe (98 шт.).

На четвертому місці розмістився Volkwagen ID.4 (96 шт.). Як раніше визначили експерти Інституту досліджень авторинку, цю модель часто привозять не лише з Європи та Америки, але й Китаю.

Загалом помітна тенденція збільшення імпорту з-за кордону більш доступних моделей електромобілів.

Також потрібно зауважити, що у вересні 132 електромобілі, котрі були оформлені як вживані, були випущені у 2022 році, тобто можуть насправді бути новими або ж з мінімальним пробігом, в стані, близькому до нового.



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, вересень 2022 року

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ТОП нових електромобілів

У рейтингу нових електромобілів у вересні 2022 перше місце зайняв Volkswagen (121 шт., 45,3%), який активно збільшує присутність на ринку електромобілів в усіх сегментах. На другому місці розмістилася Honda (43 шт., 16,1%). На третій сходинці опинився китайський BYD (25 шт., 9,4%).

Також до вересневої п’ятірки лідерів потрапили Mercedes-Benz (7,5%, 20 шт.) та Jaguar (12 шт., 4,5%).

З топ-10 нових електромобілів у вересні вибув Nissan Leaf. Перше місце за підсумками місяця зайняв Volkswagen ID.4 (97 шт.).

Друге місце посіла Honda M-NV (36 шт.), а третє — китайський BYD E-2 (14 шт.). Четверту позицію зайняв ще один Volkswagen — ID.6 (14 шт.), п’яте — Jaguar I-Pace (12 шт.). Кількість продажів решти моделей рейтингу складає менш як десять штук.



Найпопулярніші нові електромобілі у вересні 2022 року