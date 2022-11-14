З 1 жовтня змінився підхід до митного оформлення електромобілів: хоч вони звільнені від сплати мита та ПДВ, митниця вимагає внести заставу перед їх ввезенням. Ці гроші вона резервує у себе на рахунку та повертає після завершення усіх формальностей. Чому так відбувається, наскільки це законно та яке вирішення?

Сьогодні за ввезення електромобіля потрібно сплатити лише мінімальний акциз — 1 євро за 1 кіловат місткості акумуляторної батареї. Мито та ПДВ, як на авто з двигунами внутрішнього згорання, не стягують. Проте особливості законодавства такі: спочатку митні платежі нараховують повні, як на звичайний автомобіль, а потім від них звільняють. Тобто на практиці власник машини не платить нічого, але формально процедура відбувається саме так.

Рахуйте самі калькулятор розмитнення автомобілів з ДВЗ та електромобілів

Донедавна цей момент ніяк не впливав на тих, хто ввозив електромобілі. Проте 1 жовтня 2022 року відбулися зміни. У зв’язку з гармонізацією українського законодавства із європейським та запуском системи спільного транзиту NCTS почала діяти Постанова Кабінету Міністрів України № 1091 від 27 вересня 2022 р. “Про затвердження переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів".

Це оновлений перелік товарів, під час ввезення яких не потрібно вносити заставу у розмірі повної вартості митного оформлення. Легкові автомобілі, у тому числі й електричні, до цього списку Кабмін чомусь не включив. Через це під час ввезення легковиків і оформлення попередньої митної декларації спочатку потрібно внести кошти на рахунок митниці — заставу у розмірі повної вартості розмитнення.

Також цікаво топ-10 нових та вживаних електромобілів в Україні

«Якщо це авто з ДВЗ, то все логічно. Це гарантія того, що автомобіль не «загубиться» по дорозі з контрольно-пропускного пункту до митного термінала. Згодом ці гроші зарахують як митні платежі для остаточного випуску авто у вільний обіг, і жодних проблем це не створює. А ось з електромобілями, розмитнення яких майже безплатне, це виглядає щонайменше дивно" — пояснює Левко Прокіпчук, експерт із питань практичного застосування митного законодавства Асоціації професійних митних посередників, ексначальник Львівської митниці.

Практично процедура виглядає так: митний брокер розраховує вартість митного оформлення електромобіля без пільг (тобто нараховує мито 10% від вартості авто та ПДВ 20%), покупець вносить ці кошти на рахунок митниці, і лише після цього можна оформити попередню митну декларацію, яка потрібна для перетину кордону. Після того, як авто пройшло митне оформлення на внутрішньому терміналі, власник пише заяву та ці кошти повертають.

Втім, така процедура створює незручності та зайву бюрократію, розповідає Юлія Риковська, CEO компанії West Auto Hub: "Наприклад, якщо авто коштує 10 тисяч євро за кордоном, вам потрібно «заморозити» на рахунку 3200 євро. І якщо компанія може скористатися послугою фінансового гаранта і не використовувати «живі» оборотні кошти, то у приватних покупців з цим виникають проблеми. Як мінімум, ці кошти треба мати. Не усі розуміють, для чого це робити, і що так вимагає оновлене законодавство".

Вносити фінансову гарантію не потрібно у двох випадках:

Якщо електромобіль проходить розмитнення безпосередньо в пункті пропуску;

У випадку використання послуги фінансового гарантування спеціалізованих компаній.

Оскільки митне оформлення електромобілів і далі залишається майже безплатним, то така ситуація лише створює додаткове навантаження на апарат Державної митної служби, пояснює Левко Прокіпчук. «Працівникам доводиться витрачати час на практично зайву процедуру. А це відповідно неефективна витрата коштів державного бюджету». Виправити ситуацію, каже експерт, може Уряд, додавши електромобілі у перелік товарів, що не потребують попереднього фінансового гарантування.