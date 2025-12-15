Почему рождественские гирлянды на авто могут обернуться штрафом

В США, в частности в штате Канзас, дорожный патруль прямо заявляет, что праздничные огни на автомобилях нарушают правила дорожного движения, отмечает сайт Carscoops. Причина проста - дополнительное освещение может вводить в заблуждение других водителей, а также напоминать сигналы спецтранспорта. Именно поэтому в большинстве штатов действуют жесткие требования к количеству, цвета и расположению световых приборов на транспортных средствах.

В Украине подход подобный. Пункт 34.1.3 ПДД говорится, что разрешается использовать только сертифицированные внешние световые приборы, предусмотренные конструкцией автомобиля. Любое дополнительное освещение, которое меняет цвет, режим работы или расположение фар и габаритов, может быть расценено как нарушение. Особенно это касается красных, синих или мигающих огней, которые могут ассоциироваться с полицией или экстренными службами. Итак, за гирлянду на авто придется заплатить штраф в 340 грн.

Отдельный вопрос - практические последствия. Гирлянды, закреплены скотчем, стяжками или присосками, нередко повреждают лакокрасочное покрытие, уплотнители или пластиковые элементы кузова. А проложенные через двери или окна провода могут вызвать проблемы с герметичностью и электричеством.

Праздничные украшения на авто могут выглядеть эффектно, но в реальных дорожных условиях они способны создавать риски как для водителя, так и для других участников движения. Поэтому и в США, и в Украине праздничное настроение советуют оставлять для дома или официальных мероприятий, а не для ежедневных поездок по городу.