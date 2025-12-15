Чому різдвяні гірлянди на авто можуть обернутися штрафом

У США, зокрема в штаті Канзас, дорожній патруль прямо заявляє, що святкові вогні на автомобілях порушують правила дорожнього руху, зазначає сайт Carscoops. Причина проста — додаткове освітлення може вводити в оману інших водіїв, а також нагадувати сигнали спецтранспорту. Саме тому в більшості штатів діють жорсткі вимоги до кількості, кольору та розташування світлових приладів на транспортних засобах.

В Україні підхід подібний. Пункт 34.1.3 ПДР йдеться, що дозволяється використовувати лише сертифіковані зовнішні світлові прилади, передбачені конструкцією автомобіля. Будь-яке додаткове освітлення, яке змінює колір, режим роботи або розташування фар і габаритів, може бути розцінене як порушення. Особливо це стосується червоних, синіх або миготливих вогнів, які можуть асоціюватися з поліцією чи екстреними службами. Отже, за гірлянду на авто доведеться заплатити штраф в 340 грн.

Окреме питання — практичні наслідки. Гірлянди, закріплені скотчем, стяжками чи присосками, нерідко пошкоджують лакофарбове покриття, ущільнювачі або пластикові елементи кузова. А прокладені через двері чи вікна дроти можуть спричинити проблеми з герметичністю та електрикою.

Святкові прикраси на авто можуть виглядати ефектно, але в реальних дорожніх умовах вони здатні створювати ризики як для водія, так і для інших учасників руху. Тому і в США, і в Україні святковий настрій радять залишати для дому або офіційних заходів, а не для щоденних поїздок містом.