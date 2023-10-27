Современные фильтры помогают улучшить безопасность в автомобиле и сохранить здоровье пассажиров. К тому же летняя пыль, наверное, изрядно забила фильтр в машине.

Начало холодов – самое опасное время для простудных и респираторных заболеваний. А качественный салонный фильтр современной конструкции может способствовать уменьшению заболеваемости.

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Почему стоит поменять фильтр салона осенью?

Фильтр салона предназначен для задержания пыли, грязи, пыльцы и других загрязнений из воздуха, попадающих в салон автомобиля через кондиционер или вентиляционную систему. После лета он может быть загрязнен, что приводит к ухудшению качества воздуха в салоне, появлению посторонних запахов и уменьшению интенсивности обдува.

Загрязненный фильтр салона значительно ухудшает обдув, что становится опасным в холодное время года.

Ухудшение вентиляции – достаточно опасное явление в автомобиле, ведь в холодный период года во время дождей, туманов и снегопадов система обогрева и кондиционирования не способна быстро справиться с запотеванием стекла. Это значительно ухудшает видимость, что особенно опасно на скользкой дороге и в темное время суток.

Какой фильтр выбрать

На рынке представлено множество вариантов салонных фильтров. Самые дешевые бумажные стоят несколько сотен гривен, но толку от них немного. Фильтры с логотипами автопроизводителей могут стоить до нескольких тысяч гривен, при этом в коробке не обязательно будет современное решение.

Оптимальным решением будут самые современные разработки от ведущих поставщиков автомобильных комплектующих. Они, как правило, стоят значительно дешевле оригинальных и имеют гораздо более высокую защиту.

Салонные фильтры Bosch постоянно совершенствуются. В этом году вышло новое поколение, способное уберечь пассажиров от опасных вирусов

Так, компания Bosch в 2023 году заменяет фильтры поколения FILTER+ на усовершенствованные салонные фильтры FILTER+pro. По сравнению со своим предшественником они работают эффективнее против вирусов, бактерий, плесени, мелкой пыли и других факторов, которые могут навредить организму.

Технологическая особенность нового поколения фильтров – в сложной структуре из трех слоев:

Специальный антибактериальный слой

Слой из активированного угля

Ультратонкий слой из микрофибры

Антибактериальный слой эффективно обезвреживает вирусы и бактерии и предотвращает образование грибка с противоаллергенным эффектом. Аллергены и пыльца улавливаются густым ворсом фильтра. Ультратонкий слой из микрофибры фильтрует мелкие частицы и копоть. Слой из активированного угля нейтрализует неприятные запахи и вредные газы. Фильтрация жестких частиц защищает систему кондиционирования и улучшает видимость за счет уменьшения отложений на стекле.

Трехслойная конструкция фильтра обеспечивает надежную защиту от агрессивной окружающей среды

Цена качественных фильтров

Фильтры Bosch FILTER+pro обеспечивают покрытие 76% автомобильного парка ЕС. Также линейка фильтров покрывает популярные модели Tesla.

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Стоимость фильтров Bosch FILTER+pro колеблется от примерно 600 до 1200 гривен для подавляющего большинства моделей. Исключение составляют автомобили, имеющие двойные фильтры салона (например, BMW 5, X5, 6, X6). Такие комплекты от FILTER+pro стоят около 2800 грн. Для сравнения: оригинальный комплект фильтров на вышеупомянутые модели BMW стоит около 8000 гривен, но высокая цена не означает, что у оригинальных изделий преимущества в своей конструкции.

Новейшие салонные фильтры от Bosch можно подобрать к подавляющему большинству автомобилей. Они имеют абсолютно адекватный ценник

Менять фильтр салона лучше два раза в год: можно вместе с сезонной заменой резины. И если, на первый взгляд, это кажется расточительностью, просто подсчитайте, сколько средств будет потеряно, если вы, или кто-то из ваших близких, также ездящих с вами в машине, заболеет.

Вывод:

Замена фильтра салона перед наступлением зимнего сезона – важная часть ухода за вашим автомобилем. Это улучшает качество воздуха в салоне, обеспечивает лучшую видимость и помогает сохранить комфорт в холодное время года. Выбирая качественный и высокотехнологичный фильтр для вашего автомобиля, вы избавляете себя от многих проблем, связанных со здоровьем и комфортом во время зимних поездок.