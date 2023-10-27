Сучасні фільтри допомагають покращити безпеку в авто та зберегти здоров’я пасажирів. До того ж літня пилюка, напевне, добряче забила фільтр в машині.

Початок холодів – найбільш небезпечний час для простудних та респіраторних захворювань. А якісний салонний фільтр сучасної конструкції може сприяти зменшенню захворюваності.

Читайте також: Сезонна зміна шин: обов’язково перевірте гальма

Чому варто міняти фільтр салону восени?

Фільтр салону призначений для затримання пилу, бруду, пилку й інших забруднень з повітря, які потрапляють в салон автомобіля через кондиціонер або вентиляційну систему. Після літа він може бути забруднений, що призводить до погіршення якості повітря в салоні, появи сторонніх запахів та зменшення інтенсивності обдуву.

Забруднений фільтр салону значно погіршує обдув, що стає небезпечним у холодну пору року

Погіршення вентиляції – досить небезпечне явище в автомобілі, адже в холодний період року під час дощів, туманів та снігопадів система обігріву та кондиціонування не здатна швидко впоратись з запотіванням скла. Це значно погіршує видимість, що особливо небезпечно на слизькій дорозі та в темну пору доби.

Який фільтр вибрати

На ринку представлено чимало варіантів салонних фільтрів. Найдешевші паперові коштують кілька сотень гривень, але зиску від них небагато. Фільтри з логотипами автовиробників можуть коштувати до кількох тисяч гривень, при цьому у коробці не обов’язково буде сучасне рішення.

Оптимальним рішенням будуть найсучасніші розробки від провідних постачальників автомобільних комплектуючих. Вони, як правило, коштують значно дешевше за оригінальні та мають набагато вищий захист.

Салонні фільтри від компанії Bosch постійно удосконалюються. Цього року вийшло нове покоління, здатне захистити мешканців салону від небезпечних вірусів

Так, компанія Bosch у 2023 році замінює фільтри покоління FILTER+ на удосконалені салонні фільтри FILTER+pro. Порівняно зі своїм попередником, вони працюють ефективніше проти вірусів, бактерій, плісняви, дрібного пилу та інших факторів, які можуть нашкодити організму.

Технологічна особливість нового покоління фільтрів – у складній структурі з трьох шарів:

Спеціальний антибактеріальний шар

Шар з активованого вугілля

Ультратонкий шар з мікрофібри

Антибактеріальний шар ефективно знешкоджує віруси і бактерії та запобігає утворенню грибка з протиалергенним ефектом. Алергени та пилок вловлюються густим ворсом фільтра. Ультратонкий шар з мікрофібри фільтрує дрібні частки та кіптяву. Шар з активованого вугілля нейтралізує неприємні запахи та шкідливі гази. Фільтрація твердих часток захищає систему кондиціонування та покращує видимість за рахунок зменшення відкладень на склі.

Тришарова конструкція фільтра забезпечує надійний захист від агресивного довколишнього середовища

Ціна якісних фільтрів

Фільтри Bosch FILTER+pro забезпечують покриття 76% автомобільного парку ЄС. Також лінійка фільтрів покриває популярні моделі Tesla.

Читайте також: Як обслуговувати дизельний двигун, щоб він служив довго і без проблем

Вартість фільтрів Bosch FILTER+pro коливається приблизно від 600 до 1200 гривень для переважної більшості моделей. Виключення становлять автомобілі, які мають подвійні фільтри салону (наприклад BMW 5, X5, 6, X6). Такі комплекти від FILTER+pro коштують близько 2800 грн. Для порівняння: оригінальний комплект фільтрів на вищезгадані моделі BMW коштує близько 8000 гривень, але висока ціна не означає, що оригінальні вироби мають переваги у своїй конструкції.

Новітні салонні фільтри від Bosch можна підібрати до переважної більшості автомобілів. Вони мають абсолютно адекватний цінник

Міняти фільтр салону краще два рази на рік: можна разом з сезонною заміною гуми. І якщо, на перший погляд, це видається марнотратством, просто підрахуйте, скільки коштів буде втрачено, якщо ви, або хтось з ваших близьких, які також їздять з вами у машині, захворіє.

Висновок:

Заміна фільтра салону перед настанням зимового сезону - важлива частина догляду за вашим автомобілем. Це покращує якість повітря в салоні, забезпечує кращу видимість та допомагає зберегти комфорт у холодну пору року. Обираючи якісний і високотехнологічний фільтр для вашого автомобіля, ви позбавляєте себе від багатьох проблем, пов'язаних зі здоров'ям і комфортом під час зимових подорожей.