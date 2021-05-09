Отечественные автомобили советского периода можно винить в чем угодно, но только не в хрупкости конструкций. Для чего их делали такими крепкими?

Начать надо с того, что утверждение о прочности советских авто – не миф. Большинство сравнительных испытаний отечественных машин и их конкурентов-одноклассников, которые проводил институт НАМИ и автозаводы, заканчивались одинаково: кузова и подвески иномарок разваливались.

То, что кузова старых советских авто прочнее кузова современных машин, объясняется многими факторами, но этот факт неоспорим

Трещины несущего кузова, разрушение рычагов и шарниров, поломки рессор и проседание пружин – таким был типичный перечень дефектов, выявленных испытателями на Дмитровском полигоне и просто на дорогах общего пользования. (Кому интересно: одно из немногих исключений – VW Kаfer образца 1958 г.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-5 самых прочных советских авто

Советские машины могли быть менее комфортными, не такими динамичными, но всегда оказывались крепче любой иномарки-одноклассника. Почему они были такими – не получалось ли это случайно, за неимением инженерного опыта? Конечно, нет – такова была задумка конструкторов.

Плохие условия эксплуатации

Называть как причину плохие дороги неправильно: асфальт тогда был не хуже нынешнего. Но значительная часть автотранспорта – в том числе и легкового! – эксплуатировалась там, где дорог в нынешнем понимании не было – однако были проселки, грейдеры и зимники. И поскольку автомобили распределялись по всему Союзу без разбора, крепкими делали все машины без исключения. Правда, следует отметить, что для Севера были специальные северные модификации грузовиков, но они касались не выносливости, а комфорта эксплуатации.

Все советские модели, даже легковые, испытывались на плохих дорогах и даже на бездорожье – с последующими коррекциями конструкции

Большой срок службы

Социалистическая модель экономики не предполагала конкуренции на автомобильном рынке с ее борьбой за снижение себестоимости машин и погоней за модой в дизайне и конструкции. Не ставилось во главу угла и быстрое обновление модельного ряда, и принуждение потребителя к частой смене машины. Наоборот, любой автомобиль проектировался на долгую службу, пусть даже за счет ухудшения других потребительских качеств: экономичности, динамики, актуальности дизайна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем "Запорожец" лучше иномарок

Собственно, сравнение с настоящим выходит иногда не в пользу современности: в некоторые периоды советские модельные ряды обновлялись каждые 4 – 6 лет. Так или иначе, конструктивное долголетие по законам сопромата автоматически тянуло за собой и запас физической прочности деталей.

Ходовая часть советских автомобилей сочетала в себе комфортность на неровностях и способность выдерживать большие нагрузки

Ремонтнопригодность

Как было сказано выше, все советские машины проектировались с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. То есть многие компоненты сразу проектировались не одноразовыми, а с возможностью замены. Поэтому во все узлы и детали, которые так или иначе соединялись с деталями-”расходниками”, тоже был заложен повышенный запас прочности. И это также влияло на выносливость автомобиля в целом.

Пенсионер-бунтарь в Волгограде 20 минут таранил “Волгой” машины на парковке местной мэрии. 12 иномарок разбиты вдребезги, но "Волга" осталась на ходу

В заключение следует отметить, что в исторический период вплоть до середины 1960-х мировой автопром в целом тяготел к чрезмерной прочности конструкций. Но советская школа автоконструирования была в этом вопросе лидером. Недаром отечественные машины имели особую популярность в европейских странах с тяжелыми условиями и неразвитой дорожной сетью – Финляндии, Швеции, Норвегии, Голландии и тому подобное. Традицию создавать автомобили с большим запасом прочности советский автопром перетянул и в более позднюю эпоху. Недаром Fiat-124 – Европейский автомобиль года-1967 – прежде чем стать “Жигулями” получил около 800 усовершенствований, в первую очередь – именно в плане увеличения прочности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Классификация ретро-автомобилей