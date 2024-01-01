Почему УАЗ российской полиции ездил по улицам Киева

Как выяснилось, владельцем этой машины короткое время был гражданин Украины Владимир Витьман. Он выиграл автомобиль на аукционе, проводившемся телеканалом "Исландия".

Ехал автомобиль по городу на законных основаниях, хотя украинской регистрации еще не имел. Об этом журналисты islndtv рассказали на своей странице в Facebook.

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Небольшое турне по городу российский "Патриот" полицейского ведомства из Суджи совершил по дороге в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Победитель аукциона принял решение подарить выигранный автомобиль в коллекцию Музея войны, где его может увидеть каждый посетитель.

Журналисты упомянутого канала рассказали, что в августе получили автомобиль без номерных знаков регистрации, но с наклейкой на том месте "Трофей ВСУ".

Бойцы ВСУ с трофейными полицейскими автомобилями на территории Курской области перед отправкой "Патриота" в Украину на аукцион. Фото: islndtv

В официальном сопроводительном документе значилось, что автомобиль марки УАЗ Патриот с символикой "ППС ОМВД России по Суджанскому району" и телефонными реквизитами ведомства военные передали телеканалу "Исландия" для проведения благотворительного сбора на нужды Сил обороны.

Победитель в соответствии с условиями розыгрыша получал право распоряжаться машиной. Эта миссия досталась Владимиру Витьману, который "постоянно и посильно поддерживает инициативы сообщества в пользу сил обороны".

После выигрыша и получения такого права Владимир Витьман инициировал передачу автомобиля в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

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В ходе аукциона телеканал собрал 1 (один) миллион гривен. Деньги переданы военным, на них уже закуплено необходимое снаряжение.

Проект на днях завершился официальной передачей автомобиля УАЗ Патриот патрульно-постовой службы города Суджа Курской области в Музей войны.

Это только начало: вскоре по Киеву будут ездить разве что трофейные машины, захваченные и отбитые у россиян. Фото: islndtv

Но перед этим организаторы проекта и новый владелец машины специально проехались тем автомобилем столицей, давая понять жителям и гостям города, что Киевом вскоре должны пройти не одинокий трофейный автомобиль, а целые колонны трофейных машин и пленных российских захватчиков.