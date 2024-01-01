Чому УАЗ російської поліції їздив вулицями Києва

Як з’ясувалося, власником цієї машини короткий час був громадянин України Володимир Вітьман. Він виграв автомобіль на аукціоні, що проводився телеканалом "Ісландія".

Їхав автомобіль містом на законних підставах, хоча української реєстрації ще не мав. Про це журналісти islndtv розповіли на своїй сторінці в Facebook.

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Невеличке турне містом російський "Патріот" поліцейського відомства з Суджи зробив по дорозі до Національного музею історії України у Другій світовій війні. Переможець аукціону прийняв рішення подарувати виграний автомобіль до колекції Музею війни, де його може побачити кожен відвідувач.

Журналісти згаданого каналу розповіли, що у серпні отримали автомобіль без номерних знаків реєстрації, але з наліпкою на тому місці "Трофей ЗСУ".

Бійці ЗСУ з трофейними поліцейськими автомобілями на території Курської області перед відправленням "Патріота" в Україну на аукціон. Фото: islndtv

В офіційному супровідному документі значилося, що автомобіль марки УАЗ Патріот з символікою "ППС ОМВД России по Суджанскому району" та телефонними реквізитами відомства військові передали телеканалу "Ісландія" для проведення благодійного збору на потреби Сил оборони.

Переможець відповідно до умов розіграшу отримував право розпоряджатися машиною. Ця місія дісталася Володимиру Вітьману, який "постійно і посильно підтримує ініціативи спільноти на користь сил оборони".

Після виграшу та отримання такого права Володимир Вітьман ініціював передачу автомобіля до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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У ході аукціону телеканал зібрав 1 (один) мільйон гривень. Гроші передано військовим, на них вже закуплено необхідне спорядження.

Проєкт днями завершився офіційною передачею автомобіля УАЗ Патріот патрульно-постової служби міста Суджа Курської області до Музею війни.

Це тільки початок: невдовзі Києвом будуть їздити хіба що трофейні машини, захоплені та відбиті у росіян. Фото: islndtv

Але перед цим організатори проєкту та новий власник машини спеціально проїхалися тим автомобілем столицею, даючи зрозуміти жителям та гостям міста, що Києвом невдовзі мають пройти не одинокий трофейний автомобіль, а цілі колони трофейних машин та полонених російських загарбників.