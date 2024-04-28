Мировая тенденция "даунсайзинга", то есть уменьшения объемов двигателей в легковых автомобилях, мало касается украинцев. Наши автовладельцы отдают предпочтение многолитровым моторам.

Автопроизводители постоянно предлагают все больше двигателей малого объема с турбонаддувом, которые по мощности не уступают вдвое большим по "кубатуре" атмосферникам. Поэтому и регистраций таких машин должно быть все больше. Эксперты Института исследований авторынка проверили эту гипотезу на украинском рынке.

Будем рассматривать украинский авторынок, сегмент легковых автомобилей с пробегом, а также определим, какой средний рабочий объем цилиндров был у бензиновых и дизельных авто отдельных лет выпуска у машин, которые продавали в течение 2023, и первого квартала 2024 года. Углубляться будем до 2000 года выпуска.

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Стоит отметить, что для чистоты эксперимента мы исследовали и сегмент новых авто за прошедшие 10 лет, и он оказался не слишком показательным. За это время объем двигателей машин, которые в Украине покупали новыми, не слишком менялся – в среднем он составляет 1,8 л для бензиновых, и 2,2 л для дизельных версий.

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Бензиновые двигатели

Итак, что показало это исследование вторичного рынка? Все ли уже перешли на бензиновые турбомоторы объемом 1,3...1,6 литра? Ответ будет неожиданным: нет, и даже наоборот: со средних 1,7 литра для авто 2000 г.в., этот показатель вырос до почти 3 литров для авто 2024 года выпуска!

Средний объем бензиновых двигателей

Дизельные двигатели

А что с дизельными двигателями, где "турбо" ввели значительно раньше, и сейчас почти невозможно отыскать на рынке дизельные версии с прямой подачей воздуха без каких-либо нагнетателей? Здесь контраст не столь заметен, как у бензиновых версий, однако тенденция та же: со средних 2,2 л в 2000 году "литраж" вырос до 2,6 л в 2024.

Средний объем дизельных двигателей

Интересно, что некоторое время в сегменте дизелей происходило снижение среднего объема двигателя - для машин с годом выпуска от 2008 до 2017, однако дальше украинские автомобилисты снова взяли курс на покупку "объемистых" версий.

Можно наложить на одну диаграмму оба сегмента - бензиновых и дизельных моторов, и их средние рабочие объемы цилиндров для отдельных годов выпуска автомобилей. Несмотря на некоторые различия, как то длительное "проседание" объемов у дизелей, в конце концов пришли к одному: вопреки новейшим технологиям, которые позволяют уменьшить "литраж" без ущерба для мощности, а также существенному росту цен на топливо, прослеживается прямая связь: чем меньше лет автомобилю, тем чаще покупатели ориентируются на более "объемистые" версии.

Средний объем бензиновых и дизельных двигателей

В чем причина такого явления?

Скорее всего, их несколько. Одна из них - на вторичном рынке в сегменте до 5 лет есть значительная доля премиум-марок, которые несмотря на все "экотечения" до сих пор предлагают своим клиентам ДВС с объемами больше средних.

Для бензиновых машин, год выпуска которых от 2014, сказывается наполнение парка американскими автомобилями, часть производителей которых тоже не слишком спешила с переходом на новейшие "турбо". Кроме того, украинские покупатели из-за действия определенных стереотипов предпочитают "объемистые" моторы ранних конструкций, на которые дополнительно можно установить газобаллонное оборудование.

Также свое влияние имеет популярность на нашем рынке кроссоверов и внедорожников, немалая часть которых оснащается "объемистыми" моторами. Сейчас на вторичном рынке Украины сегмент SUV первый по доле.

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Ко всему можно добавить определенные культурные особенности, в частности тяготение украинских покупателей к авто высшего класса с большими двигателями, а также отсутствие государственного регулирования эксплуатационных экологических норм и техосмотра. Увеличение цены на обязательное страхование ("автогражданку") при увеличении объема двигателя не имеет значительного влияния на решение покупателей.

Со временем, если рост объемов продаж электромобилей не остановится, "объемистые" легковушки будут заменяться на электрические, и уже понятно, что покупатели будут искать варианты с максимально доступной мощностью, по аналогии с легковушками, которую мы только что исследовали. В конце концов, первое место по объемам торгов у Tesla – прямое этому подтверждение.