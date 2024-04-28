Світова тенденція "даунсайзингу", тобто зменшення об'ємів двигунів в легкових автомобілях, мало стосується українців. Наші автовласники віддають перевагу багатолітровим моторам.

Автовиробники постійно пропонують все більше двигунів малого об’єму з турбонаддувом, які за потужністю не поступаються удвічі більшим за «кубатурою» атмосферникам. Тож і реєстрацій таких авто має бути все більше. Експерти Інституту досліджень авторинку перевірили цю гіпотезу на українському ринку.

Розглядатимемо український авторинок, сегмент легкових автомобілів з пробігом.А також визначимо, який середній робочий об’єм циліндрів був у бензинових та дизельних авто окремих років випуску у машин, які продавали впродовж 2023, та першого кварталу 2024 року. Заглиблюватись будемо до 2000 року випуску.

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Варто зазначити, що для чистоти експерименту ми дослідили й сегмент нових авто за минулі 10 років, і він виявився не надто показовим. За цей час об’єм двигунів машин, які в Україні купували новими, не надто змінювався — в середньому він складає 1,8 л для бензинових, та 2,2 л для дизельних версій.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Бензинові двигуни

Отже, що показало це дослідження вторинного ринку? Чи всі вже перейшли на бензинові турбомотори об’ємом 1,3...1,6 літра? Відповідь буде несподіваною: ні, і навіть навпаки: з середніх 1,7 літра для авто 2000 р.в., цей показник зріс до майже 3 літрів для авто 2024 років випуску!

Середній об'єм бензинових двигунів

Дизельні двигуни

А що з дизельними двигунами, де «турбо» запровадили значно раніше, й зараз майже неможливо відшукати на ринку дизельні версії з прямою подачею повітря без будь-яких нагнітачів? Тут контраст не настільки помітний, як у бензинових версій, однак тенденція та сама: з середніх 2,2 л у 2000 році «літраж» зріс до 2,6 л у 2024.

Середній об'єм дизельних двигунів

Цікаво, що певний час у сегменті дизелів відбувалося зниження середнього об’єму двигуна — для машин з роком випуску від 2008 до 2017, проте далі українські автомобілісти знову взяли курс на купівлю «об’ємистих» версій.

Можна накласти на одну діаграму обидва сегменти — бензинових й дизельних моторів, та їхні середні робочі об’єми циліндрів для окремих років випуску автомобілів. Попри деякі відмінності, як-то тривале «просідання» об’ємів у дизелів, врешті прийшли до одного: всупереч новітнім технологіям, які дозволяють зменшити «літраж» без шкоди для потужності, а також істотному зростанню цін на пальне, простежується прямий зв’язок: чим менше років автомобілю, тим частіше покупці орієнтуються на більш «об’ємисті» версії.

Середній об'єм бензинових та дизельних двигунів

У чому причина такого явища?

Швидше за все, їх кілька. Одна з них — на вторинному ринку у сегменті до 5 років є значна частка преміум-марок, які попри всі «екотечії» досі пропонують своїм клієнтам ДВЗ з об’ємами більшими за середні.

Для бензинових авто, рік випуску яких від 2014, дається взнаки наповнення парку американськими автомобілями, частина виробників яких теж не надто поспішала з переходом на новітні «турбо». Крім того, українські покупці через дію певних стереотипів надають перевагу «об’ємистим» моторам ранніх конструкцій, на які додатково можна встановити газобалонне обладнання.

Також свій вплив має популярність на нашому ринку кросоверів та позашляховиків, чимала частина яких оснащується «об’ємистими» моторами. Зараз на вторинному ринку України сегмент SUV перший за часткою.

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До всього можна додати певні культурні особливості, зокрема тяжіння українських покупців до авто вищого класу з більшими двигунами, а також відсутність державного регулювання експлуатаційних екологічних норм та техогляду. Збільшення ціни на обов’язкове страхування («автоцивілку») при збільшенні об’єму двигуна не має значного впливу на рішення покупців.

З часом, якщо зростання обсягів продажів електромобілів не зупиниться, «об’ємисті» легковики будуть замінюватися на електричні, і вже зрозуміло, що покупці шукатимуть варіанти з максимально доступною потужністю, за аналогією з легковиками, яку ми щойно дослідили. Зрештою, перше місце за обсягами торгів у Tesla – пряме цьому підтвердження.