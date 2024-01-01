Почему в Китае автомобили "беременеют"

Эксперты отмечают, что подобные явления в виде раздутых пузырей наблюдаются не на всех автомобилях. На кадрах хорошо видно, что рядом машины "не забеременели".

Это произошло с теми автомобилями, на которые наклеили виниловые пленки для изменения цвета или защиты лакокрасочного покрытия, рассказывают в Motorpassion. Именно их поверхность надувается как воздушный шарик. Соседние авто подобных "залетов" не имеют.

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Большинство экспертов склоняются к мнению, что причиной может быть виниловые пленки, которые наклеены на эти авто. В видеосюжетах видно машины именно с пленкой, которая потом надулась пузырями на капоте или по всему кузову.

Фото из открытых источников

Североамериканская экспертная фирма Wrap Guys пролила свет на это явление. Там объясняют, что очень высокая температура в сочетании с длительным воздействием прямого солнечного света может повлиять на внешний вид этой пленки:

"Со временем высокие температуры могут вызвать деформацию, пузырение или даже выцветание".

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Очень высокая температура выделяет газы, которые расширяются и задерживаются самой пленкой. Это явление создает те огромные пузыри, образующиеся по капоту или дверях, которые мы видим на этих удивительных изображениях.

В Wrap Guys утверждают, что их виниловые пленки имеют защитный слой от ультрафиолетовых лучей, но такое вздутие также может произойти, если за ними не ухаживать: следует регулярно очищать поверхность, но не агрессивным мылом или струей воды под давлением. Для этого используются специальные растворы.

В любом случае эксперты рекомендуют прибегать к более простому и дешевому способу избежать "беременности": в период чрезмерной жары парковать машину где-то в тени. Вот и все.