Чому в Китаї автомобілі "вагітніють"

Експерти зазначають, що подібні явища у вигляді роздутих міхурів спостерігаються не на всіх автомобілях. На кадрах добре видно, що поряд автівки "не завагітніли".

Це сталося з тими автівками, на які наклеїли вінілові плівки задля зміни кольору чи захисту лакофарбового покриття, розповідають в Motorpassion. Саме їх поверхня надувається як повітряна кулька. Сусідні авто подібних "зальотів" не мають.

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Більшість експертів схиляються до думки, що причиною може бути вінілові плівки, які наклеєні на ці авто. У відеосюжетах видно автівки саме з плівкою, що потім надулася міхурами на капоті або по всьому кузову.

Фото з відкритих джерел

Північноамериканська експертна фірма Wrap Guys пролила світло на це явище. Там пояснюють, що дуже висока температура в поєднанні з тривалим впливом прямого сонячного світла може вплинути на зовнішній вигляд цієї плівки:

"З часом високі температури можуть спричинити деформацію, пузиріння або навіть вицвітання".

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Дуже висока температура виділяє гази, що розширюються та затримуються самою плівкою. Це явище створює ті величезні бульбашки, що утворюються по капоту або дверях, які ми бачимо на цих дивовижних зображеннях.

У Wrap Guys стверджують, що їхні вінілові плівки мають захисний шар від ультрафіолетових променів, але таке здуття також може статися, якщо їх не доглядати: слід регулярно очищати поверхню, але не агресивним милом чи струменем води під тиском. Для цього використовуються спеціальні розчини.

У будь-якому випадку експерти рекомендують вдаватися до простішого та дешевшого способу уникнення "вагітності": в період надмірної спеки паркувати автівку десь в затінку. От і все.