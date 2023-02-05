Пожалуй, вы удивитесь, но большинство украинских водителей сидят за рулем неправильно. Казалось бы, кому какое дело до этого? Но нет: если водитель сидит неправильно, он не может безопасно управлять машиной.

Правильность расположения водителя за рулем – вещь неоднозначная. Человеку может казаться, что ему удобно, но на самом деле удобство это будет лишь частичным: для многих хорошо уже то, что не сводит спину и хорошо видно дорогу. При этом негативных моментов будет больше, но о них водитель не будет догадываться вплоть до ДТП, которое произойдет, например, из-за невозможности нормально вращать руль.

Поза девушки естественная и непринужденная, но и не расслабленная: она сможет быстро вращать руль даже при энергичных эволюциях машины в аварийной ситуации.

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Почему нужно правильно сидеть за рулем

Правильная посадка водителя требуется сразу по нескольким причинам:

Достижимость всех органов управления . Из-за того, что водитель сидит слишком близко или слишком далеко от руля, ему может потребоваться тянуться к кнопкам, наклоняться всем телом или переводить взгляд от дороги на панель управления;

Максимально полный обзор обстановки вокруг машины. Слишком высокое или слишком низкое расположение водителя часто ограничивает водителю обзор дороги в вертикальной плоскости. Появляется соответственно мертвая зона либо перед самим капотом, либо напротив на расстоянии;

Правильное срабатывание систем безопасности. Из-за неправильной позиции водителя ремни безопасности и подушки вместо помощи при ДТП могут нанести ему травмы.

Такая схема – скорее для конструкторов интерьеров, а рядовому пользователю проще "привязаться" к положению рук на руле и ног на педалях.

Как нужно сидеть за рулем

Руки. Обычно регулировку начинают с рук – положив запястья на верх баранки, надо отодвинуть сиденье или руль так, чтобы локти были немного изогнуты. Прямые руки не разрешаются, как и изогнутые более чем на 10-20 градусов. Это нужно для быстрого вращения руля с минимальным количеством перехватов рук на руле – например, когда нужно быстро объехать препятствие на дороге.

Ноги. Педаль тормоза водитель должен нажимать до упора так, чтобы при этом колено не разгибалось в прямую линию. Это обеспечивает максимально эффективное нажатие в течение достаточно продолжительного времени. Если есть педаль сцепления, левая нога так же должна оставаться немного изогнутой при выжатом "в пол" сцеплении. Это нужно, чтобы в случае фронтального ДТП ноги не встретили удар в распрямленном состоянии, когда травмы конечностей особенно тяжелы. Но и слишком изогнутыми ноги не могут быть, поскольку это мешает быстро переносить их с педали на педаль в экстремальных ситуациях.

При неправильной посадке самое страшное, что в аварийной ситуации водитель физически не сможет быстро действовать органами управления.

Спина . Плечами следует плотно прижиматься к спинке кресла, также важно касаться низа спинки низом спины, еще ниже поясницы. Что касается поясницы – тут уже контакт определяется профилем спинки и наличием опции регулировки поясничного упора. Если есть регулировка угла наклона подушки сиденья, в дальней дороге бывает удобнее сделать так, чтобы колени снизу подпирались приподнятым передним краем подушки.

Голова. Лифт у кресла есть далеко не всегда, но в идеале нужно усесться так, чтобы в естественном положении головы линия взгляда была параллельной дороге. При этом не забывайте о необходимости видеть основные циферблаты и лампы на приборной панели одним лишь переводом взгляда, без дополнительных движений головы.

Следует добавить, что во многих современных моделях можно столкнуться с ситуацией, когда водитель не может полностью правильно расположиться за рулем. Чаще это касается тех или иных "крайних" положений – например, для высокого или наоборот невысокого человека, при максимально поднятом или отодвинутом кресле и т.д.

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Иногда это объясняется особенностями геометрии салона, иногда – необходимостью обеспечить правильное срабатывание систем пассивной безопасности (подушек, преднатяжителей ремней).

Есть два рекомендованных способа держать руки на руле: на 9-ти и на 3-х часах руля-циферблата (на фото) и на 10-ти и на 2-х часах.

Ошибки при расположении за рулем

Как ни странно, современный автомобиль позволяет сидеть неправильно. Мощный усилитель руля в спокойной обстановке позволяет рулить даже сидя вплотную к баранке. А легкие педали удается нажимать как при размещении в упор, так и “на кончиках пальцев” при максимальном удалении. Но в нештатной ситуации при неправильной посадке сразу станет понятно, что машина уходит из-под контроля.

Слишком близко к рулю. Наверное, это самый плохой вариант: из-за такого расположения водитель не может быстро вращать руль, когда нужно немедленно что-то объехать. И подушка безопасности при ДТП может ударить в лицо с большей силой, чем это рассчитано.

Слишком далеко от руля . Удерживание руля прямыми руками при необходимости быстро что-то объехать заставит вас отрывать лопатки от спинки кресла. А это не просто потеря драгоценных секунд – это бывает просто нереально сделать при энергичных перемещениях машины в аварийной ситуации.

Имея функции регулировки руля по наклону и расстоянию автомобилист пользуется только одной из них. Или вообще только передвигается вместе с сиденьем в направлении вперед-назад. Дело чаще всего в том, что руль с механическими (неэлектрифицированными) регулировками тяжелее всего в среди других настроек.

Рекомендация "Авто 24"

Мало суметь однажды правильно усесться за рулем – нужно научиться постоянно пользоваться этим знанием. То есть к правильному положению нужно непременно приучиться, что бывает не всегда просто психологически. Но когда правильная посадка станет привычкой, окажется, что это и есть самый удобный способ расположения.

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