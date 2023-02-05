Мабуть, ви здивуєтесь, але це факт: більшість українських водіїв сидять за кермом неправильно. Здавалося б, кому яка справа до цього? Але ж ні: якщо водій сидить неправильно, він не може безпечно керувати машиною.

Правильність розташування водія за кермом – річ неоднозначна. Людині може здаватися, що їй зручно, але насправді зручність ця буде лише частковою: для багатьох добре вже те, що не “зводить” спину та добре видно дорогу. При цьому негативних моментів буде більше, а про них водій не здогадуватиметься аж до ДТП, яке станеться, наприклад, через неможливість нормально обертати кермо.

Поза дівчини природня і не вимушена, але не розслаблена: вона зможе швидко обертати кермо навіть при енергійних маневрах машини в аварійній ситуації.

Читайте також: За півсекунди до: як поводитись при аварії на транспорті

Чому треба правильно сидіти за кермом

Правильна посадка водія потрібна відразу за кількома причинами:

Досяжність усіх органів керування. Через те, що водій сидить надто близько або надто далеко від керма, йому може бути потрібно тягнутися до кнопок, нахилятися всім тілом, або переводити погляд від дороги на панель керування;

Максимально повний огляд обстановки навколо машини. Надто високе або надто низьке розташування водія часто обмежує водієві огляд дороги у вертикальній площині. З’являється відповідно мертва зона або перед самим капотом, або навпаки на відстані;

Правильне і безпечне спрацювання систем безпеки. Через неправильну позицію водія ремені безпеки та подушки замість допомоги при ДТП можуть завдати йому травм.

Така схема – швидше для конструкторів інтер’єрів, а пересічному користувачу простіше “прив’язатись” до положення рук на кермі та ніг на педалях.

Як потрібно сидіти за кермом

Руки. Зазвичай регулювання починають з рук – поклавши зап'ястя на верх керма, треба відсунути сидіння або кермо так, щоб лікті були трохи зігнуті. Прямі руки не дозволяються, як і зігнуті більш як на 10-20 градусів. Це потрібно для швидкого обертання керма з мінімальною кількістю перехоплень рук – наприклад, коли треба швидко оминути перешкоду на дорозі.

Ноги. Педаль гальм водій має натискувати до кінця так, щоб коліно при цьому не розгиналося в пряму лінію. Це забезпечує максимально ефективне натискування протягом достатньо тривалого часу. Якщо є педаль зчеплення, ліва нога так само має залишатися трохи зігнутою при витиснутому “у підлогу” зчепленні. Це потрібно, щоб у випадку фронтального ДТП ноги не зустріли удар у випрямленому стані, коли травми кінцівок особливо тяжкі. Але й надто зігнутими ноги не можуть бути, оскільки це заважає швидко переносити їх з педалі на педаль в екстремальних ситуаціях.

У неправильній посадці – малюнки б) та в) – найстрашніше те, що в аварійній ситуації водій фізично не зможе швидко діяти органами керування.

Спина . Плечима слід щільно притулятися до спинки крісла, також важливо торкатися низу спинки низом спини. Щодо попереку – то вже визначається профілем спинки та наявністю у кріслі опції регулювання поперекового упору. Якщо є регулювання куту нахилу подушки сидіння, у далекій дорозі буває зручнішим зробити так, щоб коліна знизу підпиралися піднятим переднім краєм подушки.

Голова. Ліфт у крісла є далеко не завжди, але в ідеалі треба всістися так, щоб у природньому положенні голови лінія погляду була паралельною дорозі. При цьому не забувайте про необхідність бачити основні циферблати та лампи на панелі приладів одним лише переведенням погляду, без додаткових рухів голови.

Слід додати, що в багатьох сучасних моделях можна зіткнутись з ситуацією, коли водій не може стовідсотково правильно розташуватись за кермом. Найчастіше це стосується тих чи інших “крайніх” положень – наприклад, для високої або навпаки невисокої людини, при максимально піднятому або відсунутому кріслі тощо.

Читайте також: Яка швидкість смертельно небезпечна при ДТП

Іноді це пояснюється особливостями геометрії салону, іноді – необхідністю забезпечити правильне спрацювання систем пасивної безпеки (подушок, переднатягувачів ременів).

Є два рекомендовані способи тримати руки на кермі: на 9-ти та на 3-х годинах керма-циферблату (на фото) і на 10-ти та на 2-х годинах.

Помилки при розташуванні за кермом

Як не дивно, сучасний автомобіль дозволяє сидіти неправильно. Потужний підсилювач керма у спокійній обстановці дає змогу кермувати навіть впритул до баранки. А легкі педалі вдається натискувати як при розміщенні впритул, так і на “кінчиках пальців” при максимальному віддаленні. Але в нештатній ситуації при неправильній посадці відразу стане зрозумілим, що машина втрачає контроль.

Надто близько до керма. Певно, це найгірший варіант: через таке розташування водій не може швидко обертати кермо, коли треба щось негайно об’їхати. Та й подушка безпеки при ДТП може вдарити в обличчя з більшою силою, ніж це розраховано.

Надто далеко від керма . Утримування керма прямими руками при необхідності швидко щось обминути змусить вас відривати лопатки від спинки крісла. А це не просто втрата часу – іноді це просто неможливо при енергійних переміщеннях машини в аварійній ситуації.

Маючи функції регулювання керма за нахилом та за відстанню автомобіліст користується лише однією з них. Або взагалі тільки пересувається разом з сидінням в напрямку вперед-назад. Справа найчастіше у тому, що кермо з механічними (неелектрифікованими) регулюваннями найважче в налагодженнях серед інших налаштувань.

Рекомендація “Авто 24”

Мало одного разу правильно всістись за кермом – треба навчитися постійно користуватися цим знанням. Тобто до правильного положення потрібно неодмінно привчитися, що буває не завжди просто психологічно. Але коли правильна посадка стане звичкою, виявиться, що це і є найзручніший спосіб водіння.

Читайте також: Чому в ДТП з пішоходом зазвичай винен водій