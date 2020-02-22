Шипованные шины – вещь насколько полезная, настолько и дорогая. Но при том лишиться главного достоинства такой резины можно в самые кратчайшие сроки.

Наверное, все автомобилисты знают, что шипы из зимних шин теряются из-за буксования на асфальте или из-за торможения “в пол”. Но на самом деле, это лишь часть причин – причем не самых важных.

Лед – идеальные условия для работы шипованной шины: и эффективность шипов максимальная, и охлаждение для них без проблем.

Мы готовы поделиться с читателями нашим опытом зимней езды на “зубастых” шинах и познаниями инженеров шинных компаний.

Читайте также: Какие зимние шины лучше – узкие или широкие

Неправильная установка. Шип должен возвышаться над протектором на 1,2 – 1,3 мм. Если он торчит больше хотя бы на 0,1 мм, также больше вероятность его преждевременного выпадения – на целых 20%! Покупайте шины только с заводской ошиповкой.

Неправильные шины и неправильные шипы. Покрышки с самостоятельно просверленными гнездами под шипы сегодня найти нелегко, но и резина дешевых марок, и шипы no name могут быть с элементарным браком. Материалы корпуса и сердечника шипа должны иметь заданную твердость (для синхронного с протектором износа), а сердечник надежно сидеть в корпусе. Имейте в виду, что шип должен стоять ровно и возвышаться над резиной не более чем на 1,3 мм.

При правильной установке над резиной выступает только сердечник шипа, а корпус расположен вровень с поверхностью протектора.

Неправильные приемы управления машиной. При езде на шипах избегайте буксования при трогании, а также торможения с блокировкой колес (на машинах без ABS конечно же).

Погодные условия. Чем активнее стиль езды водителя, тем больше шип нагревается от трения о резину своего гнезда. В теплую (выше нуля) сухую погоду шипы не охлаждаются снегом, льдом и водой. Резина стенок гнезда твердеет от постоянного перегрева, теряет эластичность и хуже держит шип. Поэтому при езде по чистому асфальту избегайте резких ускорений и торможений, при которых шип вынужден ложиться в своем гнезде при каждом обороте колеса.

Качественные шипы – и корпус, и сердечник – будут изнашиваться синхронно с претектором.

Читайте также: 4 мифа о зимних шипованных шинах

Шипы и новые технологии

Нужно сказать, что новые модели зимних арктических шин, сконструированных под применение шипов и на заводе ими укомплектованных, существенно отличаются от аналогов старших поколений в вопросах долговечности. В пользу большей стойкости шипов. Тонкость в том, что законодательство многих стран сегодня запрещает езду с шипами, а в других начали законодательно ограничивать количество шипов. Причины – износ дорог и канцерогенная каменно-асфальтовая пыль, которую шипы, выгрызая покрытие, поднимают воздух.

У современных арктических шин фланец шипа якорится в более плотной резине, чем смесь протектора. Кроме того, его амортизирует специальная подушка.

Но конструкторы-шинники не сдаются, они пытаются создать шины с шипами, которые не оказывают столь вредного воздействия на дороги и природу. Так что, не вдаваясь с подробности скажем, что новые шипованные модели попутно получают более стойкие шипы – за счет их продуманной геометрии, меньшего веса, более эластичной резины гнезда и прочего.

Рекомендация Авто24

Если вы выбрали шины с шипами, скорее всего, вместе с ними вам придется поменять и ваш стиль езды. Иначе совсем скоро ваши драгоценные шипованные колеса утратят свое главное достоинство и превратятся в обычные фрикционки. Так что кроме уверенности на скользкой дороге вместе с шипами вы получите необходимость аккуратнее обращаться с педалями. Но согласитесь, это – совсем небольшая плата за безопасность и возможность пользоваться автомобилем в самых неподходящих условиях.

Читайте также: Шипы: за и против – какие шины купить