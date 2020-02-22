Шиповані шини – річ наскільки корисна, настільки і дорога. Але при тому позбутися головного достоїнства такої гуми можна в найкоротші терміни.

Напевне, всі автомобілісти знають, що шипи з зимових шин губляться через буксування на асфальті або через гальмування "в підлогу". Але насправді, це лише частина причин – причому не найважливіших.

Лід – ідеальні умови для роботи шипованої шини: і ефективність шипів максимальна, і охолодження для них без проблем.

Ми готові поділитися з читачами нашим досвідом зимової їзди на "зубастих" шинах і знаннями інженерів шинних компаній.

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Неправильне встановлення. Шип повинен підніматися над протектором на 1,2-1,3 мм. Якщо він стирчить більше хоча б на 0,1 мм, також більша ймовірність його передчасного випадання – на цілих 20%! Купуйте шини тільки з заводською ошиповкою.

Неправильні шини і неправильні шипи. Покришки з самостійно просвердленими гніздами під шипи сьогодні знайти нелегко, але і гума дешевих марок, і шипи “no name” можуть бути з елементарним браком. Матеріали корпусу і сердечника шипа повинні мати задану твердість (для синхронного з протектором зносу), а сердечник надійно сидіти в корпусі. Майте на увазі, що шип повинен стояти рівно і підніматися над гумою не більше ніж на 1,3 мм.

При правильному встановленні над гумою виступає тільки сердечник шипа, а корпус розташований врівень з поверхнею протектора.

Неправильні прийоми управління машиною. При їзді на шипах уникайте буксування при рушанні, а також гальмування з блокуванням коліс (на машинах без ABS звичайно ж).

Погодні умови. Чим активніший стиль їзди водія, тим більше шип нагрівається від тертя об гуму свого гнізда. У теплу (вище нуля) суху погоду шипи не охолоджуються снігом, льодом і водою. Гума стінок гнізда твердне від постійного перегріву, втрачає еластичність і гірше тримає шип. Тому при їзді по чистому асфальту уникайте різких прискорень і гальмувань, при яких шип змушений лягати в своєму гнізді при кожному оберті колеса.

Якісні шипи – і корпус, і сердечник – будуть зношуватися синхронно з протектором.

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Шипи та нові технології

Потрібно сказати, що нові моделі зимових арктичних шин, сконструйованих під застосування шипів і на заводі ними укомплектованих, істотно відрізняються від аналогів старших поколінь в питаннях довговічності. На користь більшої стійкості шипів. Тонкість в тому, що законодавство багатьох країн сьогодні забороняє їзду з шипами, а в інших почали законодавчо обмежувати кількість шипів. Причини – зношування доріг і канцерогенний кам'яно-асфальтовий пил, який шипи, вигризаючи покриття, піднімають в повітря.

У сучасних арктичних шин фланець шипа якориться в більш щільній гумі, ніж суміш протектора. Крім того, його амортизує спеціальна подушка.

Але конструктори-шинники не здаються, вони намагаються створити шини з шипами, які не роблять такого шкідливого впливу на дороги і природу. Так що, не вдаючись в подробиці скажемо, що нові шиповані моделі попутно отримують більш стійкі шипи – за рахунок їх продуманої геометрії, меншої ваги, більш еластичної гуми гнізда та іншого.

Рекомендація Авто24

Якщо ви обрали шини з шипами, швидше за все, разом з ними вам доведеться поміняти і ваш стиль їзди. Інакше зовсім скоро ваші дорогоцінні шиповані колеса втратять своє головне достоїнство і перетворяться в звичайні фрикціонки. Так що крім впевненості на слизькій дорозі разом з шипами ви отримаєте необхідність акуратніше поводитися з педалями. Але погодьтеся, це – зовсім невелика плата за безпеку і можливість користуватися автомобілем в найбільш невідповідних умовах.

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