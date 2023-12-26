Нынешние показатели регистрации новых электрических или гибридных автомобилей в Европе превысили прошлогодние. Доля электрифицированных авто среди глобальных продаж автомобилей достигла почти 50%.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), по состоянию на ноябрь на электрифицированные транспортные средства (полностью электрические модели, гибриды или полные гибриды) приходится более 47,6% всех новых регистраций легковых автомобилей в ЕС, по сравнению с 43% за тот же период прошлого года.

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Согласно имеющимся данным, количество новых автомобилей с ДВС в ЕС выросло на 6,7%, а новых электрифицированных авто – на 13,3% по сравнению с прошлым годом. Регистрация бензиновых автомобилей выросла на 4,2%, тогда как дизельных упала на 10,3%.

Как сообщает ACEA, количество новых транспортных средств, зарегистрированных в ноябре в ЕС, Британии и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), выросло на 6% до 1,08 млн автомобилей. С начала года в Германии, Франции и Италии было зарегистрировано более 1,5 миллиона автомобилей с почти 2,5 миллиона автомобилей в ЕС.

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Ранее в декабре ACEA заявила, что несмотря на рост количества электромобилей, в Европе сектор электромобилей рискует отстать от секторов электромобилей других регионов, на фоне доминирования Китая в цепочке поставок и стимулов США для автопроизводителей.

Крупнейший в Европе производитель автомобилей Volkswagen в октябре заявил, что спрос на электромобили развивается не так, как ожидалось, тогда как вы Mercedes-Benz сигнализировал о "жестоком" рынке электромобилей с резким снижением цен и проблемами с цепочками поставок. По данным ACEA, в ноябре количество регистраций Volkswagen и Renault выросло на 11,4% и 6,1% соответственно, тогда как Stellantis снизилось на 7,3%.

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Как сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей, на рынке электромобилей потребители продолжают отдавать предпочтение гибридно-бензиновым транспортным средствам. Их продажи увеличились на 28,7% по сравнению с прошлым годом, в то время, как спрос на гибриды, подключаемые к электросети, снизился на 22,1%.