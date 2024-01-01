Зачем Изюму маленькие экскаваторы

Землекоп на гусеничной ходовой базе достался местному водопроводно-канализационному предприятию, что в коммунальной собственности города. Об этом говорится на сайте Изюмского городского совета.

Машина призвана вытеснить ручной труд коммунальщиков на копании ям, траншей, ликвидации аварийных изломов, куда экскаватор среднего или большого размера ставить убыточно из-за малого объема работ.

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Несмотря на небольшую массу в 4,2 тонны и двигатель с мощностью всего 65,2 л.с. этот землекоп имеет довольно хорошие рабочие характеристики. Он способен копать ковшом объемом 0,12 куб. метра на глубине 3,6 м, выгружать на высоте 3,76 м.



При этом он очень манёвренный, что удобно в условиях стесненной операционной зоны. Благодаря маленьким габаритным размерам (длина 4.96 м, ширина 1,74 м и высота 2,55 м) он может копать даже в маленьком дворе частного дома, не говоря уже о дворовых проездах.

Такую машину для незначительного объема работ берут как крупные хозяйства, так и маленькие. Мини-экскаватор легко доставить на место аварии или сооружения ветки водопровода, канализации.

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Учитывая суровые климатические условия эксплуатации, особенно осеннего межсезонья с дождями или морозную зиму, в Изюм прибыла машина с кабиной закрытого типа, в которой кроме кондиционера и обогревателя салона, еще и довольно продуманная эргономика рабочего места оператора и огромная площадь остекления.

Обновление машинно-тракторного парка Водоканала осуществлено благодаря проекту USAID "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления" (ГОВЕРЛА), который внедряется компанией DAI Global LLC.

Это не единственная осенняя обновка водопроводно-канализационного предприятия. В прошлом месте хозяйство получило автокран QY25K5D с самой популярной грузоподъемностью 25 тонн.

Фото: Изюмский горсовет