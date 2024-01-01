Для чого Ізюму маленькі екскаватори

Землекоп на гусеничній ходовій базі дістався місцевому водопровідно-каналізаційному підприємству, що в комунальній власності міста. Про це йдеться на сайті Ізюмської міської ради.

Машина покликана витіснити ручну працю комунальників на копанні ям, траншей, ліквідації аварійних зламів, куди екскаватор середнього чи великого розміру перевозити збитково через малий обсяг робіт.

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Попри невеличку масу в 4,2 тонни та двигун з потужністю всього 65,2 к.с. цей землекоп має доволі гарні робочі характеристики. Він спроможний копати ковшем об'ємом 0,12 куб. метра на глибині 3,6 м, вивантажувати на висоті 3,76 м.



При цьому він дуже маневровий, що зручно в умовах стислої операційної зони. Завдяки маленьким габаритним розмірам (довжина 4.96 м, ширина 1,74 м та висота 2,55 м) він може копати навіть в маленькому дворі приватної оселі, не кажучи вже про дворові проїзди.

Загалом таку машину для незначного обсягу робіт беруть як великі господарства, так і маленькі. Мініекскаватор легко доставити на місце аварії чи спорудження гілки водогону, каналізації.

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Враховуючи суворі кліматичні умови експлуатації, особливо осіннього міжсезоння з дощами чи морозну зиму, в Ізюм прибула машина з кабіною закритого типу, в якій окрім кондиціонера та обігрівача салону, ще й доволі продумана ергономіка робочого місця оператора та величезна площа скління.

Оновлення машинно-тракторного парку Водоканалу здійснено завдяки проєкту USAID "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" (ГОВЕРЛА), який впроваджується компанією DAI Global LLC.

Це не єдина осіння обновка водопровідно-каналізаційного підприємства. Минулого місця господарство отримало автокран QY25K5D з найпопулярнішою вантажністю 25 тонн.

Фото: Ізюмська міськрада