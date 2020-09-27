Водители, которые в результате ДТП или коррозии вынуждены частично красить машину, часто бывают удивлены: прежде всего их отправляют "подбирать краску". И еще больше удивляются, когда выясняется, что маляр "не попал в цвет".

На самом деле подобрать цвет для подкраски автомобиля не менее сложно, чем обеспечить долговечность покрытия и его эстетически привлекательную фактуру. Поэтому и образовалась отдельная профессия в автосервисе – колорист, подборщик краски.

Компьютерный подбор краски – красивое название. На самом деле все зависит от квалификации человека, а компьютер – лишь инструмент в его руках

Вообще-то производители лакокрасочных материалов для автосервиса создали системы кодов для подбора цветов. Согласно им каждый цвет краски имеет свой код, и чтобы повторить этот цвет в условиях мастерской, надо смешать четко определенное количество основы и пигментов.

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Но как рассказывают работники "малярок" в автосервисе, система безошибочно "угадывает" не чаще чем в каждом пятом случае. То есть полученный по стандартной формуле результат часто приходится корректировать, чтобы получить идентичный образцу оттенок.

Почему нельзя верить коду краски

Потому что 100% одинаковых партий краски нет даже на заводе. Очень часто разные партии краски одного номера хоть не намного, но отличаются между собой – такова особенность процесса получения красок.

Машина за годы эксплуатации выцвела на солнце, причем одна сторона может выгореть больше – например, из-за парковки в одном и том же месте.

Различные компоненты (база, лак, пигменты) в различных системах подбора цветов. Систем подбора существует несколько, и чаще всего колорист не имеет возможности использовать все существующие. Поэтому те краски, которые создавались разработчиками применяемой им системы, ему подбирать проще, а остальные – с большей вероятностью ошибки.

Даже если известен заводской номер цвета, стандартный рецепт его приготовления мастер часто вынужден корректировать

Как подбирают цвет

Для начала подборщику нужен образец краски на детали кузова, и обычно для этого берут лючок горловины бензобака. Важно знать происхождение авто, ведь в Европе и в Азии различные системы подбора цветов. Нужно и определенное оборудование: небольшая камера с освещением, имитирующим естественное уличное освещение, причем под разными углами, спектрофотометр, компьютер с программой, который помогает рассчитывать дозировку компонентов.

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Определив код краски в своей системе цветоподбора, колорист по готовой формуле создает первоначальный вариант краски. Для более точного подбора он наносит полученный образец на тестовую поверхность и сравнивает полученный результат с деталью машины (тем самым лючком бензобака). Важно сравнить образцы при различных углах падения света. Разобравшись со степенью отклонения оттенка от оригинала, мастер корректирует первоначальный состав краски, добавляя нужный пигмент. Затем снова делает тестовый напыл, и снова сравнивает образец с люком бензобака. И так до тех пор, пока не будет получено желаемое совпадение цветов.

Тот, кто ремонтировал дверь, "не попал в цвет”. Хотя возможно делал все по рецепту, подсказанному системой подбора

Почему маляр "не угадал"

Но несмотря на все, очень часто владелец получает после ремонта автомобиль с разноцветным кузовом. Почему такое случается?

Краску неправильно нанесли во время окрашивания, даже если цвет был подобран правильно. Желательно, чтобы подборщик согласовал с маляром условия нанесения покрытия – количество растворителя, давление воздуха, расстояние от распылителя, толщина слоя краски и лака и тому подобное.

Неправильный грунт. При окраске детали кузова маляр использовал не тот грунт, который использовал подборщик при своих тестовых окрасках.

Деталь, которую брали в качестве образца (лючок бензобака), сама отличалась оттенком от других деталей (детали) кузова. Это могло быть почти незаметно на автомобиле из-за небольшого отклонения оттенка, но если новая краска тоже минимально отличается от люка, то разница с деталями на машине может быть двойной.

Рекомендация Авто24

Если вам нужно подкрасить автомобиль частично, ищите мастерскую, где все будет сделано "под ключ" – и подбор краски, и подготовка поверхности и собственно покраска. Тогда вы сможете спросить за результат в одном месте. И еще один секрет: не платите деньги вперед, даже частично. Потому что у некоторых безответственных мастеров есть такой прием на случай, если они "не попадут в цвет”: они просто не возвращают аванс, и после небольшого скандала отправляют вас на все четыре стороны. Мол, мы сделали работу не совсем качественно, но вы и заплатили лишь частично. Между тем, вам придется снова платить другому мастеру за перекрашивание, причем – полную цену.

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