Водії, які внаслідок ДТП або корозії змушені частково фарбувати машину, часто бувають здивовані: перш за все їх відправляють "підбирати фарбу". І ще більше дивуються, коли з’ясовується, що маляр "не вгадав".

Насправді підібрати колір для підфарбовування автомобіля не менш складно, ніж забезпечити довговічність покриття і його естетично привабливу фактуру. Тому і утворилася окрема професія в автосервісі – підбирач фарби.

Комп`ютерний підбір фарби – красива назва, насправді все залежить від кваліфікації людини, а комп’ютер – лише інструмент в її руках

Взагалі виробники лакофарбових матеріалів для автосервісу створили системи кодів для підбору кольорів. Згідно них кожен колір фарби має свій код, і щоб повторити цей колір в умовах майстерні, треба змішати чітко визначену кількість основи і пігментів.

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Але як розповідають працівники “малярок” в автосервісі, система безпомилково “вгадує” не частіше ніж у кожному п’ятому випадку. Тобто отриманий за стандартною формулою результат найчастіше доводиться коригувати, аби отримати ідентичний зразку відтінок.

Чому не можна вірити коду фарби

Тому що 100% однакових партій фарби немає навіть на заводі. Дуже часто різні партії фарби одного номеру хоч не набагато, але відрізняються між собою – така особливість процесу отримання фарб.

Машина за роки експлуатації вицвіла на сонці, причому один бік може вигоріти дужче – наприклад, через паркування в одному й тому ж місці.

Різні компоненти (база, лак, пігменти) у різних систем підбору кольорів. Систем підбору існує декілька, і найчастіше підбирач-колорист не має змоги використовувати всі існуючі. Тож ті фарби, що створювалися розробниками застосовуваної ним системи, йому підбирати простіше, а решту – з більшою ймовірністю помилки.

Навіть якщо відомий заводський номер кольору, стандартний рецепт його приготування майстер дуже часто змушений корегувати

Як підбирають колір

Для початку підбирачу потрібен зразок фарби на деталі кузова, і зазвичай для цього беруть лючок горловини бензобаку. Важливо знати походження авто, адже в Європі та в Азії різні системи підбору кольорів. Потрібне і певне обладнання: невеличка камера з освітленням, що імітує природнє вуличне освітлення, причому під різними кутами, спектрофотометр, комп’ютер із програмою, що допомагає розраховувати дозування компонентів.

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Визначивши код фарби у своїй системі кольоропідбору, колорист за готовою формулою створює первинний варіант фарби. Для більш точного підбору він наносить отриманий зразок на тестову поверхню і порівнює отриманий результат із деталлю машини (тим самим лючком бензобаку). Важливо порівняти зразки при різних кутах падіння світла. Розібравшись із ступенем відхилення відтінку від оригіналу, майстер коригує первинний склад фарби, додаючи потрібний пігмент. Потім знову робить тестові фарбування, і знову порівнює зразок з лючком бензобаку. І так доти, поки не буде отримано бажаний збіг кольорів.

Той, хто ремонтував двері, “не влучив у колір”. Хоча можливо робив усе за рецептом, підказаним системою підбору

Чому малярка “не вгадала”

Але попри все, дуже часто власник отримує після ремонту автомобіль із різнокольоровим кузовом. Чому таке трапляється?

Фарбу неправильно нанесли під час фарбування, навіть якщо колір був підібраний правильно. Бажано, щоб підбирач узгодив із маляром умови нанесення покриття – кількість розчинника, тиск повітря, відстань від розпилювача, товщина шару фарби і лаку тощо.

Неправильний ґрунт. При фарбуванні деталі кузову маляр використав не той ґрунт, який використовував підбирач при своїх тестових фарбуваннях.

Деталь, яку брали як зразок (лючок бензобаку) сама відрізнялася відтінком від інших деталей (деталі) кузову. Це могло бути майже непомітно на автомобілі через невелике відхилення відтінку, але якщо нова фарба теж мінімально відрізняється від лючка, то різниця з деталями на машині може бути подвійною.

Рекомендація Авто24

Якщо вам треба підфарбувати автомобіль частково, шукайте майстерню, де все буде зроблено “під ключ” – і підбір фарби, і підготування поверхні, і власне фарбування. Тоді ви зможете спитати за результат в одному місці. І ще один секрет: не платіть грошей наперед, навіть частково. Тому що у деяких невідповідальних майстрів є такий прийом на випадок, якщо вони “не потрплять у кольор”: вони просто не повертають аванс, і після невеликого скандалу відправляють вас на всі чотири сторони. Мовляв, ми зробили роботу не зовсім якісно, але ви й заплатили лише частково. Між тим, вам доведеться знову платити іншому майстру за перефарбування, причому – повну ціну.

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