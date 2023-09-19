Моторное масло – важный продукт в обслуживании автомобиля. Однако его выбирают сначала по характеристикам, а уже потом – по бренду. Существует не менее 5 способов выбора высококачественного масла для автомобиля.

От моторного масла зависит долговечность и надежность двигателя автомобиля, поэтому выбор этого продукта – очень важный процесс, и ошибка в нем может обойтись дорогостоящим ремонтом. Однако на самом деле ничего сложного в выборе масла нет, для этого есть несколько простых шагов.

Метод 1. По типу моторного масла

По виду сырья, из которых производят моторные масла, они распределяются на три типа: минеральные, полусинтетические и синтетические.

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Минеральные масла, которые можно узнать по отметке Mineral на упаковке, получают из первичной переработки нефти и отличаются высокой вязкостью. Этот тип масел получается путём перегонки и очистки нефти, он наиболее доступен по цене.

Минеральные масла требуют частой замены и оптимально подходят для устаревших двигателей старше 10-15 лет.

Синтетические масла, обозначенные как "Fully Synthetic" на упаковке, производятся путем химических синтезов, а не переработки сырья. Синтетические смазки надежно защищают двигатель, предотвращают образование нагара, очищают внутренние поверхности двигателя и обладают стабильными характеристиками в широком температурном диапазоне.

Эти масла подходят для современных двигателей и экстремальных условий эксплуатации, включая низкие и высокие температуры.

Полусинтетические масла обозначены как "Semi-Synthetic" и представляют собой смесь минерального основания с определенным количеством синтетических присадок. Это позволяет повысить эксплуатационные характеристики базового масла практически до уровня синтетики.

Обычно соотношение между синтетическими и минеральными компонентами в полусинтетических оливках составляет в пропорции 70% до 30% соответственно. Следует заметить, что минеральная составляющая делает полусинтетику более чувствительной к температурным изменениям по сравнению, например, с синтетическими маслами.

Метод 2. По допускам производителя автомобиля

Каждый производитель автомобилей дает рекомендации по типу и вязкости моторного масла, которое следует использовать для их двигателей. Эти рекомендации называются "допусками". Допуски определяют минимальные требования к качеству моторного масла и указывают, подходит ли оно для конкретного двигателя. Проверьте инструкцию к вашему автомобилю или обратитесь к различным справочникам, чтобы узнать, какие допуски соответствуют двигателю конкретного авто.

Если инструкция не под рукой, можно пользоваться онлайн-сервисами подбора масла, которые предлагают многие производители автохимии. Подобрать масло можно:

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Метод 3. По вязкости

Существуют три основных классификатора моторных масел: SAE, ACEA, API.

Международная классификация SAE определяет сезонность продукта: предназначен ли он для зимы, лета либо всесезонный.

Классификация API (American Petroleum Institute) разделяет моторные масла на два вида: масло для бензиновых двигателей; масло для дизельных двигателей.

Класс моторного масла по ACEA – это распределение в соответствии со спецификациями автомобильных двигателей в Европе. Согласно ACEA, одно масло предназначено для внедорожников, а совсем другое – для городских автомобилей с небольшим объемом двигателя.

Есть два показателя, которые определяют вязкость масла. Первое заканчивается буквой "W", что означает "Winter" (зима). Эта цифра показывает, как масло движется при низких температурах, например при запуске холодного двигателя. Второе число определяется вязкостью при нормальных рабочих температурах двигателя.

Таким образом, 5W-30 будет менее вязким, чем 10W-30 при запуске, в то время как 10W-30 будет более вязким, чем 10W-40 при нормальных температурах двигателя. Это важно, поскольку при охлаждении моторные масла естественно становятся более густыми, становясь более эластичными при нагревании. Следовательно, легкие масла с низкой вязкостью более “подвижны” и защищают двигатель при низких температурах. Не считая того, густые масла с высочайшей вязкостью лучше подходят для сохранения крепкой масляной пленки и защиты мотора при больших температурах.

Метод 4. По сезонности и типу вождения

Если вы живете в области со строгими зимними условиями, то может быть разумным использовать моторное масло, разработанное специально для холодных температур.

Также важно учитывать ваш стиль вождения. Если вы водите спортивно или с большими нагрузками, то нужно моторное масло с улучшенной стойкостью к температурным нагрузкам.

Метод 5. По пробегу и классу автомобиля

Пробег автомобиля может оказывать влияние на выбор моторного масла. Старые двигатели, особенно те, которые имеют большой пробег, могут требовать специальных масел с более высокой смазывающей способностью.

Так, например, более дорогостоящее масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, оснащенных катализаторами и сажевыми фильтрами. Если же последних нет, можно выбрать более доступный вариант с той же вязкостью, но более простой формулой.

Регулярное обслуживание

Регулярная замена моторного масла – важный аспект сохранения двигателя и увеличения его ресурса. Проверяйте уровень масла и соблюдайте рекомендации по замене, которые предоставляет производитель автомобиля.

Выбор правильного моторного масла для вашего автомобиля – это важный шаг для обеспечения длительности и надежности двигателя. Следуйте рекомендациям производителя, учитывайте климатические условия и особенности эксплуатации, и ваш автомобиль будет работать на вас, а не наоборот!

Важно выбирать качественное моторное масло от проверенного производителя. Кроме того, избегайте подделок и приобретения масла «с рук», ведь использование фальсификата повредит двигателю больше, чем несвоевременная замена!