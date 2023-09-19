Моторна олива – важливий продукт в обслуговуванні автомобіля. Однак його обирають спочатку за характеристиками, а вже потім – за брендом. Існує щонайменше 5 методів вибору якісної оливи для авто.

Від моторної оливи (мастила) залежить довговічність та надійність двигуна автомобіля, тому вибір цього продукту – дуже важливий процес, і помилка в ньому може обійтися дорогим ремонтом. Однак насправді нічого складного у виборі оливи немає, для цього існує кілька простих кроків.

Метод 1. За типом моторної оливи

За видом сировини, з яких роблять моторні мастила, вони розподіляються на три типи: мінеральні, напівсинтетичні та синтетичні.

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Мінеральні оливи, які можна впізнати за позначкою "Mineral" на упаковці, отримують з первинної переробки нафти і відрізняються високою в'язкістю. Цей тип масел отримується шляхом перегонки і очищення нафти, він найбільш доступний за ціною.

Мінеральні оливи вимагають частої заміни і оптимально підходять для застарілих двигунів віком більше 10-15 років.

Синтетичні оливи, позначені як "Fully Synthetic" на упаковці, виготовляються шляхом хімічних синтезів, а не переробки сировини. Синтетичні мастила надійно захищають двигун, запобігають утворенню нагару, очищають внутрішні поверхні двигуна і мають стабільні характеристики в широкому температурному діапазоні.

Ці оливи підходять для сучасних двигунів і екстремальних умов експлуатації, включаючи низькі та високі температури.

Напівсинтетичні оливи позначені як "Semi-Synthetic" і представляють собою суміш мінеральної основи з певною кількістю синтетичних присадок. Це дозволяє підвищити експлуатаційні характеристики базового масла практично до рівня синтетики.

Зазвичай співвідношення між синтетичними і мінеральними компонентами в напівсинтетичних оливах становить у пропорції 70% до 30% відповідно. Варто зауважити, що мінеральна складова робить напівсинтетику більш чутливою до температурних змін, у порівнянні, наприклад, з синтетичними оливами.

Метод 2. За допусками виробника автомобіля

Кожен виробник автомобілів надає рекомендації щодо типу та в'язкості моторної оливи, яку слід використовувати для їхніх двигунів. Ці рекомендації називаються "допусками". Допуски визначають мінімальні вимоги до якості моторної оливи і вказують, чи вона підходить для конкретного двигуна. Перевірте інструкцію до вашого автомобіля або зверніться до різноманітних довідників, щоб дізнатися, які допуски відповідають двигуну конкретного авто.

Якщо інструкція не під рукою, можна скористатися онлайн-сервісами підбору масла, які пропонують майже всі виробники автохімії. Підібрати оливу можна:

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Метод 3. За в'язкістю

Існують три основних класифікатори моторних олив: SAE, ACEA, API.

Міжнародна класифікація SAE визначає сезонність продукту: чи він призначений для зими, літа або всесезонний.

Класифікація API (American Petroleum Institute) поділяє моторні олії на два види: олива для бензинових двигунів; олива для дизельних двигунів.

Клас моторного масла за ACEA – це розподіл відповідно до специфікацій автомобільних двигунів в Європі. Згідно з ACEA, одна олива призначена для позашляховиків, а зовсім інша - для міських автомобілів з невеликим обсягом двигуна.

Існують два показники, які визначають в'язкість масла. Перше закінчується літерою "W", що означає "Winter" (зима). Ця цифра показує, як масло рухається за низьких температур, наприклад, при запуску холодного двигуна. Друге число визначається в’язкість при нормальних робочих температурах двигуна.

Таким чином, 5W-30 буде менш в’язким, ніж 10W-30 при запуску, тоді як 10W-30 буде більш в’язким, ніж 10W-40 при нормальних температурах двигуна. Це важливо, оскільки при охолодженні моторні оливи природно стають густішими, стаючи еластичнішими при нагріванні. Отже, легкі масла з низькою в'язкістю є більш «рухливими» і захищають двигун при низьких температурах. З іншого боку, густі масла з високою в'язкістю краще підходять для збереження міцної масляної плівки та захисту двигуна при високих температурах.

Метод 4. За сезонністю і типом водіння

Якщо ви живете в області з суворими зимовими умовами, то може бути розумним використовувати моторну оливу, розроблену спеціально для холодних температур.

Також важливо враховувати ваш стиль водіння. Якщо ви водите спортивно або з великими навантаженнями, то потрібна моторна олива з покращеною стійкістю до температурних навантажень.

Метод 5. За пробігом та класом автомобіля

Пробіг автомобіля може впливати на вибір моторної оливи. Старі двигуни, особливо ті, які мають великий пробіг, можуть вимагати спеціальних олив з вищою змащувальною здатністю.

Так, наприклад, більш дорога олива призначена для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів та легкої комерційної техніки, оснащених каталізаторами та сажовими фільтрами. Якщо ж останніх нема, можна обрати більш доступний варіант з тією ж в’язкістю, але простішою формулою.

Регулярне обслуговування

Регулярна заміна моторної оливи – важливий аспект збереження двигуна та збільшення його ресурсу. Перевіряйте рівень оливи та дотримуйтеся рекомендацій щодо заміни, які надає виробник автомобіля.

Вибір правильної моторної оливи для вашого автомобіля - це важливий крок для забезпечення тривалості і надійності двигуна. Дотримуйтесь рекомендацій виробника, враховуйте кліматичні умови та особливості експлуатації, і ваш автомобіль працюватиме на вас, а не навпаки!

Важливо обирати якісну моторну оливу від перевіреного виробника. Крім того, уникайте підробок і придбання масла «з рук», адже використання фальсифікату зашкодити двигуну більше, ніж несвоєчасна заміна!